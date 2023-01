A- A+

Economia Distribuidora Larco instala dois postos de combustíveis em Pernambuco com investimento de R$ 500 mil Um dos postos está localizado no Recife e o outro em Abreu e Lima

Uma nova distribuidora de combustíveis começou a atuar em Pernambuco. Com atuação no estado desde 2019, a Larco agora inaugurou dois postos embandeirados da empresa. A iniciativa, que faz parte do crescimento da Larco, teve investimento de cerca de R$ 500 mil para a instalação dos dois pontos.

Um dos postos está situado na BR- 101, no bairro da Guabiraba, no Recife, região de intenso fluxo de veículos, e passagem obrigatória para quem chega à capital pernambucana para os principais corredores da cidade, como Avenida Recife, Caxangá e Boa Viagem. Já o outro posto fica em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, um corredor de grande fluxo, pois é porta de saída para as capitais João Pessoa e Natal.

“Pernambuco é um polo importante com um Porto de Suape estratégico com acesso à Refinaria Abreu e Lima, além de fazer divisa com os estados da Paraíba e Alagoas”, comentou Márcio Sales, gerente de território da Larco.

Em Pernambuco, a Larco está presente há três anos com um volume de vendas mensal relevante e uma filial dona de mais de 100 clientes ativos. Desde a sua chegada, a empresa movimentou mais de R$ 50 milhões mensais na economia da região.

"O nosso objetivo é continuar crescendo nesse importante estado nordestino, que tem uma grande representatividade em termos de volume e crescimento de postos. Com a nossa marca implantada nos dois embandeirados, tenho certeza que será um grande divisor de águas para a Larco, para podermos expandir a nossa marca para todo o estado, claro que de forma planejada, estruturada e estratégica, conforme movimento do mercado que tem sido bastante dinâmico, intenso e ao qual estamos sempre atentos e acompanhando", explica o gerente de território de Pernambuco, Gustavo Taveira.

Veja também

preço da gasolina MJ pede explicações a postos sobre aumento de preços da gasolina