"Divergência é própria da democracia, vamos resolvendo os problemas", diz Lula sobre IOF

O presidente Luís Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que a divergência em torno do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) "é própria da democracia" e que vai conversar com a Advocacia- Geral da União sobre esse assunto.

— Tem uma divergência política que é própria da democracia, e vamos resolvendo os problemas — disse ele, em coletiva na cúpula do Brics, no Rio.

Lula afirmou que desembarca em Brasília hoje e que amanhã vai receber o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que veio ao Brasil para o evento. Em seguida, o presidente deve ser reunir com a AGU para tratar do IOF.

Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter o IOF sem o aumento que havia sido decidido pelo governo em decreto.

Também determinou que fossem suspensos os decretos do Executivo e o legislativo, que havia revogado a medida da gestão Lula. Com a decisão, as alíquotas do IOF permanecem como antes da primeira elevação do tributo.

Na Cúpula do Brics, Lula também voltou a falar do uso do dólar como moeda para as transações comerciais.

— O mundo precisa encontrar um jeito para que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos precisa passar, mas ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Temos toda a responsabilidade de fazer isso com cuidado. Nossos bancos centrais precisam discutir, mas é uma coisa que não tem volta.

