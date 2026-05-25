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Imposto de Renda Divergências no eSocial elevam risco de malha fina no IR 2026 Especialistas alertam para erros entre informes de rendimento e dados enviados pelas empresas

A substituição da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) pelo eSocial no envio de informações trabalhistas e fiscais à Receita Federal tem provocado inconsistências em declarações do Imposto de Renda 2026 e aumentado o risco de contribuintes caírem na malha fina.

Neste ano, os dados utilizados pela Receita passaram a ser enviados prioritariamente pelo eSocial, sistema que reúne informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias das empresas em registros mensais mais detalhados. A mudança, no entanto, tem gerado divergências entre os valores informados pelas empresas e os dados exibidos na declaração pré-preenchida dos contribuintes.

Segundo o professor Deypson Carvalho, da UDF, os problemas podem estar relacionados a falhas internas das empresas durante o envio das informações ao sistema.

“Essas inconsistências são oriundas provavelmente de erros cometidos pelas empresas nas parametrizações da folha de pagamento, diferenças entre competência e data de pagamento ou até falhas ocorridas no processo de envio dos eventos periódicos. Por isso, a empresa precisa revisar os seus procedimentos internos e retificar as informações do eSocial o quanto antes em caso de necessidade”, explica.

Com isso, alguns contribuintes têm identificado diferenças entre os informes de rendimentos fornecidos pelas empresas e os dados importados automaticamente pela declaração pré-preenchida da Receita Federal.

O auditor-fiscal da Receita Federal José Carlos Fonseca alerta que, nesses casos, a orientação é utilizar os documentos que possam ser comprovados oficialmente e acompanhar possíveis pendências após o envio da declaração.

“Se ele verificou que na pré-preenchida está diferente e entregou a declaração usando as informações do comprovante de rendimento, é provável que essa divergência faça ele cair na malha, porque há uma informação conflitante”, afirma.

Segundo o auditor, caso a empresa realize a correção no eSocial, o sistema da Receita pode levar alguns dias para atualizar os dados. Se a divergência persistir, o contribuinte deve voltar a procurar a fonte pagadora para verificar se o ajuste foi efetivamente processado.

Especialistas também orientam que o contribuinte não espere indefinidamente pela regularização das empresas para enviar a declaração. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ), Rafael Machado, recomenda que o envio seja realizado dentro do prazo legal para evitar multas.

“Se a empresa não corrigiu os dados até o final do prazo da entrega da declaração, o contribuinte deve entregar a sua declaração dentro do prazo, respeitando os dados que consiga comprovar documentalmente”, orienta.

Além do impacto para os contribuintes, empresas que transmitirem informações incorretas ao eSocial também podem sofrer penalidades e aplicação de multas pela Receita Federal.

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