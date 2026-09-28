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Investimentos Diversificação de patrimônio e o foco dos investidores no longo prazo Com número cada vez maior de brasileiros investindo, cresce tendência também de busca por ativos internacionais

Em busca de consolidar o patrimônio, cada vez mais brasileiros têm apostado na diversificação de investimentos. É o que apontam dados da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), que encerrou 2025 com 5,4 milhões de investidores individuais em renda variável. No segundo trimestre de 2026, esse número subiu para 5,6 milhões, um crescimento de 4% em relação ao fim do ano anterior. Nesse período, cerca de 1,7 milhão de pessoas realizaram ao menos uma operação mensal no mercado de ações.

O movimento também impulsiona produtos específicos voltados ao segmento: em 2025, os ETFs (fundos de índice) alcançaram 668,4 mil investidores, enquanto os BDRs (certificados de ações estrangeiras) registraram 980,9 mil adeptos e R$ 14,8 bilhões em custódia.

A prática de diversificar consiste em distribuir os recursos em diferentes "cestas", como fundos imobiliários, Tesouro Direto, ações e investimentos no exterior, para reduzir a dependência de um único tipo de ativo. Entre os que adotam essa estratégia, o planejamento de longo prazo costuma ser a principal motivação.

É o caso do engenheiro eletricista Lucas Villa Nova, de 25 anos, que começou a investir em 2022, quando ainda era estagiário. Ele conta que separava uma fração de sua bolsa de estágio pensando no futuro.

"Tem aquela questão de que antes você não recebia nada, agora está recebendo: então eu vou ter minhas coisas para gastar e juntar um dinheirinho. [...] Assim que eu recebia o dinheiro, comecei a destinar uma parte dele para investimento, simples mesmo, botar no banco, na caixinha, essas coisas."

Atualmente, a carteira de Lucas é dividida em quatro classes de ativos, cada uma representando cerca de 25% do total: renda fixa, ações, fundos imobiliários e um bloco composto por ativos internacionais, fundos multimercado e uma pequena fração de criptomoedas - Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Atualmente, a carteira de Lucas é dividida em quatro classes de ativos, cada uma representando cerca de 25% do total: renda fixa, ações, fundos imobiliários e um bloco composto por ativos internacionais, fundos multimercado e uma pequena fração de criptomoedas. Com perfil considerado moderado, que é caracterizado pelo equilíbrio entre segurança e crescimento, Lucas tolera oscilações em busca de retornos futuros.

"Sei que vão ter oscilações nesse meio tempo, mas a expectativa de retorno é no longo prazo. Eu não estou preocupado em retirar o dinheiro daqui a um ou dois anos", diz.

Desafios

Para o especialista em patrimônio global, mercados privados e diversificação internacional Cristiano Maschio, um dos principais erros de quem começa é buscar retorno imediato. Recomenda ao investidor paciência. "As pessoas têm o costume de pensar a curto prazo: ‘vou aplicar porque quero receber no próximo trimestre’. Ou seja, aplicou porque tem que pagar a conta no mês seguinte. E com os juros altos (no Brasil), isso é incrível. Mas se eu penso em patrimônio, isso já é mais a longo prazo. Se é mais a longo prazo, compensa diversificar e ir para outros lugares."

"A mesma cesta é justamente a economia. Colocar o dinheiro em uma única economia de fato é estar na mesma cesta. A diversificação real é quando nós conseguimos enxergar várias economias", explica Cristiano Maschio - Assessoria/Divulgação

Maschio alerta, no entanto, que alocar recursos em diferentes fundos (imobiliários, ações ou renda fixa) dentro de um mesmo país não garante proteção total, pois o investidor continua exposto a uma única economia. "A mesma cesta é justamente a economia. Colocar o dinheiro em uma única economia de fato é estar na mesma cesta. A diversificação real é quando nós conseguimos enxergar várias economias."

O especialista recomenda ao investidor a adoção de uma visão panorâmica sobre sua carteira para mitigar riscos sistêmicos. "Se a bolsa cair, vai cair para todo mundo. (Mas) se eu peguei um pedaço desse dinheiro, coloquei um pouquinho em euro, em ações em lugares que estão um pouquinho mais maduros, como os Estados Unidos, que têm uma moeda forte, um pouquinho no Uruguai, isso, de fato, me protege."

Prioridades

Diante da dúvida sobre como dar o primeiro passo, Lucas Villa Nova relata que recorreu a conteúdos em vídeo na internet. Contudo, ele faz um alerta sobre promessas irrealistas de enriquecimento e sugere um caminho mais tradicional aos iniciantes. "À medida que você for tomando mais compromisso com essa responsabilidade de investir e sentir necessidade de ir para uma corretora mais robusta, tudo bem. (Mas) em qualquer banco grande hoje você consegue fazer seus aportes na própria plataforma."

Cristiano Maschio pondera que não é preciso se limitar às opções oferecidas pelas instituições bancárias e sugere o uso de novas tecnologias, como ferramentas de inteligência artificial, para auxiliar na análise e na definição de metas. "A inteligência artificial é uma grande ferramenta para isso."

A existência de recursos como esse, atualmente, permite um leque de opções, segundo Maschio. “Antigamente não tinha. Para você investir, tinha que procurar o engenheiro do banco. Acho que o que mudou agora foi justamente a acessibilidade a isso e buscar justamente diversificar em vários setores.”

O especialista diz que o primeiro passo deve ser o alinhamento de prioridades, o que ajuda a definir o perfil de risco do investidor, categorizado em conservador (baixa tolerância a riscos), moderado (média tolerância) ou sofisticado (alta tolerância). "Se eu preciso do dinheiro imediato, o Brasil é o melhor lugar. Se estou pensando em patrimônio, pensando em deixar alguma coisa para os meus filhos ou qualquer outro cenário a longo prazo, compensa enxergar o todo."

Classificado como moderado, Lucas almeja migrar para o perfil sofisticado à medida que consolida uma estratégia focada na aposentadoria. "Uma aposentadoria fruto dos meus investimentos, da separação que estou fazendo ao longo do tempo."

Responsabilidade

Apesar das incertezas e dos cuidados necessários ao consumir informações na internet, o conselho principal de Lucas é não adiar o início da jornada. "Não espere o melhor momento para começar, o melhor momento de determinado ativo ou de determinada ação. Comece hoje. Porque o tempo é seu aliado."

Ainda sobre os cuidados, Lucas exemplifica que é necessário não acreditar em promessas mirabolantes de enriquecimento rápido e exponencial. “‘Compre isso hoje e daqui a dois anos vai valorizar 300%.’ Tem que desconfiar também.”

Para Lucas Villa Nova, é necessário ter calma na hora de acompanhar os investimentos e observar as oscilações. "Se você, em toda queda que seu patrimônio tiver, se desesperar, vai querer tirar. Aí perde dinheiro."

Maschio concorda com a necessidade de ter iniciativa, mas lembra que a internacionalização ou ampliação dos investimentos exige atenção às obrigações fiscais. "A partir do momento que você faz isso, é obrigado a declarar tudo. Burocracia sempre tem, é movimentação financeira. A partir do momento que uma pessoa aplicou (investimentos), também é obrigada a prestar contas aos órgãos legais."

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