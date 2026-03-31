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Banco Central Dívida bruta do governo geral fica em 79,2% do PIB em fevereiro, de 78,7% em janeiro, diz BC Pelo conceito do Fundo Monetário Internacional (FMI), a DBGG passou de 92,7% do PIB em janeiro para 94% no mês passado

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) aumentou de 78,7% em janeiro para 79,2% em fevereiro, informou o Banco Central (BC). Em valores nominais, passou de R$ 10,080 trilhões para R$ 10,178 trilhões.

O pico da série foi em dezembro de 2020 (87,6%), devido às medidas fiscais do início da pandemia de covid-19. No nível mais baixo, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB

Pelo conceito do Fundo Monetário Internacional (FMI), a DBGG passou de 92,7% do PIB em janeiro para 94% no mês passado.

A DBGG que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o BC e as empresas estatais é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do País. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) que leva em conta as reservas internacionais do Brasil aumentou de 65% do PIB em janeiro para 65,5% em fevereiro. Em reais, atingiu R$ 8,420 trilhões.

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