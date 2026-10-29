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Contas Dívida Bruta do Governo Geral fica estável em 82,9% do PIB em setembro, mostra BC Em valores nominais, dívida bruta chega a R$ 11,114 trilhões, enquanto a dívida líquida sobe para 70% do PIB

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) ficou estável em 82,9% em setembro, informou o Banco Central. Em valores nominais, passou de R$ 11,055 trilhões para R$ 11,114 trilhões.

Pelo conceito do Fundo Monetário Internacional (FMI), a DBGG subiu de 94,5% do PIB em agosto para 95,2% no mês passado.

A DBGG que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o BC e as empresas estatais é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do País. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) que leva em conta as reservas internacionais do Brasil aumentou de 69,3% do PIB em agosto para 70,0% em setembro. Em reais, atingiu R$ 9,379 trilhões.

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