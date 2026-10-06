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Inteligência Artificial Dívida de empresas de IA dispara e acelera alta das taxas de juros Os enormes fluxos de caixa gerados pelos gigantes de tecnologia, de Google a Meta, passando por Amazon e Microsoft, não são mais suficientes

Os grandes protagonistas da inteligência artificial (IA) estão contraindo empréstimos na casa das centenas de bilhões de dólares, uma onda que contribui para a alta das taxas de juros e para o nervosismo dos investidores.

Quase nada em 2024 e cerca de 500 bilhões (2,49 trilhão de reais) em nove meses desde janeiro: o setor de tecnologia está emitindo dívida a todo vapor para financiar os chips, os servidores e os data centers que formam o ecossistema da IA.

Os enormes fluxos de caixa gerados pelos gigantes de tecnologia, de Google a Meta, passando por Amazon e Microsoft, não são mais suficientes.

O Goldman Sachs prevê um novo aumento na emissão de dívida do setor em 2027, chegando a 1,2 trilhão de dólares (5,98 quatrilhão de reais).

"Em termos de crescimento, é algo que nunca vimos", afirma James Vrachas, da consultoria de captação de recursos Post Oak, que estima em 25% a participação da IA no total de emissões de títulos privados, ante 4% há dois anos.

Neste ano, o ecossistema da IA terá tomado mais empréstimos do que as operadoras de cabo dos Estados Unidos para acompanhar o boom da internet ou do que as companhias ferroviárias durante a explosão do setor ferroviário no país, em valores ajustados pela inflação.

Até agora, o mercado de títulos absorve esse fluxo sem sobressaltos, mas os emissores tiveram de pagar o preço. Mesmo grandes nomes como a Meta precisaram oferecer mais de 7% ao ano de juros, enquanto alguns especialistas em data centers (nuvem) foram além de 9%.

"Estão sendo emitidos mais títulos. Os investidores têm que absorver mais, o que significa que quem se endivida precisa oferecer retornos mais altos", explica Vrachas. E todo o mercado é afetado.

Nesse cenário, "alguém que teria comprado um título do Tesouro pode decidir comprar (dívida da) Microsoft", analisa Mark Malek, responsável por investimentos na Siebert Financial. "Isso coloca as taxas (de endividamento do governo dos Estados Unidos) sob pressão", enfatiza.

Esse fator se soma a outro acelerador das taxas soberanas americanas: a inflação, alimentada pela guerra contra o Irã e pelo nível elevado dos preços da energia.

A taxa dos títulos do Tesouro americano de 10 anos, referência em Wall Street, está atualmente em torno de 5,30%, seu nível mais alto desde 2002.

"Risco de correção"

O fenômeno de arbitragem entre os dois tipos de dívida, pública e privada, é reforçado pelo fato de que os fundos especulativos acumularam até recentemente títulos do Tesouro como nunca antes (7% do total em circulação no fim de 2025).

Essas empresas conseguem redirecionar seus investimentos muito mais rápido do que as seguradoras ou os fundos de pensão.

"Mesmo que a guerra terminasse e os preços do petróleo se moderassem, não acho que os rendimentos cairiam de forma espetacular, devido à influência da dívida da IA", estima Vrachas.

Alguns se perguntam sobre os riscos inerentes aos títulos de dívida da IA. Uma desaceleração, ainda que moderada, do ritmo frenético de desenvolvimento das infraestruturas, atrasos em determinadas obras ou um crescimento insuficiente das receitas poderiam desencadear um "ajuste maciço" de avaliação nos mercados financeiros, tanto de dívida quanto de ações, alerta Mark Malek.

No fim de setembro, o Banco da Inglaterra apontou um "risco de correção mais acentuado" do que em julho, mês em que o índice Nasdaq, referência do setor tecnológico, recuou cerca de 7%.

Nesse contexto, a especialista em computação em nuvem Oracle é vista como um indicador antecedente.

Dívida massiva (125 bilhões de dólares, 623 bilhões de reais), caixa que se corrói a cada trimestre e um possível atraso no calendário de um enorme projeto de centro de dados no Novo México: vários indicadores estão no vermelho para o grupo de Larry Ellison.

"Se a Oracle tiver um problema, se não conseguir pagar" um vencimento de dívida, alerta Mark Malek, "isso poderá provocar um efeito de contágio" para o conjunto da dívida da IA.

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