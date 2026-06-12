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petróleo Dívida de R$ 20 bi alegada pelo Governo do Rio é questionável, diz presidente da Petrobras Segundo ela, quando a empresa questiona a dívida, juridicamente é classificada como provável, possível e remota

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta sexta-feira (12) que a dívida cobrada pelo governo do Rio de Janeiro à estatal, de cerca de R$ 20 bilhões, "é questionável", e que vai avaliar "com todo o cuidado" o motivo da cobrança.

"A gente apura os nossos tributos e depois revisa mais adiante. Quando a gente entende que deixou de pagar alguma coisa, a gente espontaneamente vai lá e paga a diferença. Se existe algum tributo não pago, pode ser que a tese não se encaixe em nosso entendimento", disse Magda após cerimônia do início de reocupação do edifício sede da empresa no Centro do Rio.

Segundo ela, quando a empresa questiona a dívida, juridicamente é classificada como provável, possível e remota. "Sobre esses R$ 20 bi então eu acho que é questionável", disse a executiva.

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