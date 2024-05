A- A+

MUNDO Dívida global cresce e atinge US$ 315 trilhões, o maior valor da história, aponta IIF A dívida dos mercados emergentes ultrapassou os US$ 105 trilhões no primeiro trimestre

O Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) informa que a dívida global cresceu ao maior nível da história no primeiro trimestre deste ano. O total chegou a US$ 315 trilhões, com o acréscimo de US$ 1,3 trilhão no período.

O montante corresponde a 333% do Produto Interno Bruto (PIB) global. A nova leitura, segundo o IIF, devolve a relação dívida/PIB global à trajetória ascendente, após três quedas consecutivas.

A dívida dos mercados emergentes ultrapassou os US$ 105 trilhões no primeiro trimestre, com os maiores aumentos vindos da China, da Índia e do México.

O IIF alerta que a resiliência atípica da inflação americana pode trazer à tona as tensões em torno da dívida pública nos países em desenvolvimento.

Enquanto isso, nos mercados ditos maduros, a dívida aumentou mais rapidamente nos Estados Unidos e no Japão.

No país oriental, inclusive, a fraqueza recente do iene deve prejudicar a dívida do país no segundo trimestre.



