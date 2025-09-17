Qua, 17 de Setembro

DÍVIDA GLOBAL

Dívida global permanece acima de 235% do PIB mundial, mostra FMI

A dívida privada caiu para menos de 143% do PIB

O selo do Fundo Monetário Internacional (FMI) em sua sede em Washington, D.C.O selo do Fundo Monetário Internacional (FMI) em sua sede em Washington, D.C. - Foto: Mandel Ngan / AFP

A dívida global se estabilizou, embora permaneça em um nível elevado, já que uma redução contínua no empréstimo do setor privado compensou o maior endividamento dos governos, diz o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em publicação realizada nesta quarta-feira, 17, o FMI aponta que a dívida total pouco mudou no ano passado, ficando pouco acima de 235% do produto interno bruto (PIB) global.

A dívida privada caiu para menos de 143% do PIB, o nível mais baixo desde 2015, refletindo uma redução nas responsabilidades das famílias e pouca mudança na dívida das empresas não financeiras.

Em contraste, a dívida pública subiu para quase 93%, de acordo com o banco de dados do FMI, refletindo uma pesquisa anual sobre a quantidade e a composição da dívida mantida por governos, empresas e famílias.

"Em termos de dólares norte-americanos, a dívida total aumentou ligeiramente para US$ 251 trilhões, com a dívida pública subindo para US$ 99,2 trilhões e a dívida privada diminuindo para US$ 151,8 trilhões", acrescenta o órgão.

