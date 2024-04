Dívida líquida de 60,9% do PIB em fevereiro é a maior desde dezembro de 2020, diz BC

A- A+

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou nesta sexta-feira, 5, que o aumento da dívida líquida do setor público (DLSP) em fevereiro levou a relação com o Produto Interno Bruto (PIB) para o maior patamar desde dezembro de 2020.



Em fevereiro, a DLSP/PIB ficou em 60,9% e, em dezembro de 2020, estava em 61,4%.



Já a dívida bruta dos governos regionais em fevereiro, que atingiu 75,5% do PIB, chegou ao maior resultado desde junho de 2022, quando estava em 75,6%.



Dados divulgados pelo Banco Central mostraram que a Dívida Bruta do Governo Geral ficou em R$ 8,301 trilhões no segundo mês de 2024. O número de 75,5% do PIB ficou acima dos 75,1% em janeiro e dos 74,4% em dezembro de 2023.

O pico da série da dívida bruta foi alcançado em dezembro de 2020 (87,6%), em virtude das medidas fiscais adotadas no início da pandemia de covid-19. No melhor momento, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.



A Dívida Bruta do Governo Geral - que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o Banco Central e as empresas estatais - é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do País. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.



A dívida líquida apresenta valores menores que os da dívida bruta porque leva em consideração as reservas internacionais do Brasil.

Veja também

BRASIL Energia solar no Brasil chega aos 41 GW de potência instalada, mostra Absolar