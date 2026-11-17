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Dívida Dívida pode superar 100% do PIB se nada for feito nos próximos 4 anos, diz CEO do Itaú Executivo afirmou que o mercado e a sociedade têm se concentrado em uma revisão fiscal incompleta, ignorando o impacto estrutural da política monetária restritiva sobre o passivo brasileiro

O CEO do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, voltou a alertar sobre os impactos da política fiscal e da elevada taxa de juros no crescimento sustentável e no endividamento do Brasil.

No painel de abertura de um evento focado em riscos da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nesta terça-feira (17), Maluhy projetou que a dívida pode estar acima de 100% do PIB em 4 anos, se nada for feito.

O executivo desenhou um cenário de alerta para a sustentabilidade das contas públicas na próxima década, enfatizando os reflexos diretos do custo de capital nas dinâmicas de dívida.

— Observamos nos últimos quatro anos que a relação dívida-PIB subiu 12 pontos percentuais e atingiu 83 pontos, mas ela é exponencial. O risco é terminarmos mais quatro anos, se nada for feito, acima de 100%. E isso é muito ruim para o sistema, é muito ruim para o país — afirmou o executivo durante evento da Febraban em São Paulo.

As análises de Maluhy chegam em um momento de pressão sobre as curvas de juros e flutuações cambiais relevantes. Para o executivo, o mercado e a sociedade têm se concentrado em um foco fiscal incompleto, ignorando o impacto estrutural da política monetária restritiva sobre o passivo brasileiro.

— Falamos muito de déficit primário, superávit primário, mas a discussão deveria girar em torno do déficit nominal, que é com o pagamento dos juros. Esse hoje é o maior desafio que enfrentamos como país para que a gente consiga trazer de fato a taxa de juros para um patamar muito mais baixo e sustentável — disse o CEO do Itaú.

Em Brasília, o governo Lula se reúne nesta terça em um momento de articulação do governo para garantir a aprovação das propostas de ajuste fiscal apresentadas ao Congresso.

O Senado aprovou na última quinta-feira o texto principal do projeto, por 45 votos a 31, mas deixou para esta terça a análise de quatro propostas de alteração apresentadas por parlamentares.

O pacote reúne medidas para reduzir despesas e aumentar a arrecadação federal. Entre elas estão a revisão de benefícios tributários concedidos a empresas, mudanças nas regras de controle dos gastos públicos e mecanismos para limitar despesas em determinadas situações. Uma das propostas prevê que, nos anos em que forem acionadas medidas adicionais de contenção de gastos, o limite de crescimento das despesas acima da inflação seja reduzido de 2,5% para 2%.

Na tentativa de dimensionar o desafio interno, o executivo rebateu comparações comuns feitas entre as métricas fiscais do Brasil e as de mercados maduros, ressaltando que o peso dos juros exige uma disciplina institucional mais rigorosa por parte da economia local.

— Eu vejo muitas comparações com países estrangeiros, quando a gente se compara com a França, com a Itália, com os Estados Unidos. É super importante lembrar que a taxa de juros desses países é ordens de magnitude mais baixa do que a nossa. Se você está numa economia que paga juros muito elevados, você não pode andar tão alavancado — afirmou o executivo.

As falas reforçam um diagnóstico que já vem sendo apontado pela instituição no decorrer do ano. No início do segundo semestre, Maluhy já sinalizava preocupação com o encarecimento do custo do crédito e seus efeitos na inadimplência das famílias em meio a taxas elevadas.

Apesar das restrições do cenário macroeconômico, o banco demonstrou eficiência operacional em seu balanço mais recente. No início deste mês de novembro, o Itaú Unibanco encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido recorrente recorde de R$ 12,617 bilhões. A carteira de crédito da instituição alcançou a marca de R$ 1,544 trilhão, rodando com taxas de inadimplência (2,0% no consolidado) na metade da média do mercado.

Ainda assim, o CEO fez questão de desmistificar a percepção de que o setor financeiro se apoia no aperto monetário. Segundo o executivo, os ganhos de intermediação dão lugar a desafios de esteira, reforçando que juros de dois dígitos comprimem a demanda estrutural.

— Quanto maiores os juros, menor o crescimento das carteiras. Se olharmos no sistema, todos os bancos, o seu principal negócio é dar crédito. Então, você quer dar mais crédito e recuperar mais crédito, perder menos. Para isso você precisa trabalhar com taxa de juros num patamar muito diferente do atual — afirmou Maluhy.

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