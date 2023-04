A- A+

dívida pública Dívida pública aumenta e vai para 73% do PIB em março O setor público registrou déficit primário de R$14,2 bilhões em março

O Banco Central informou nesta sexta-feira (28) que a dívida bruta do país fechou o mês de março representando 73% do PIB, aumento de 0,5 ponto percentual em relação ao mês anterior.

Esse indicador compreende ao endividamento do governo federal, INSS, governos estaduais e municipais. A dívida bruta é acompanhada por investidores por indicar a capacidade de pagamento de determinado país.

Conforme dados do BC, a dívida atingiu R$7,4 trilhões do terceiro mês do ano.

O setor público consolidado registrou déficit primário de R$14,2 bilhões em março, ante superávit de R$4,3 bilhões no mesmo mês de 2022.

Veja também

mercado de trabalho Desemprego sobe para 8,8% no trimestre encerrado em março