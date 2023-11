A- A+

contas públicas Dívida pública bruta do Brasil permanece em 74,4% do PIB em setembro Houve déficit primário de R$18,1 bilhões em setembro

A dívida bruta do país ficou estável em 74,4% do Produto Interno Bruto (PIB) e fechou em mês de setembro em R$7,8 trilhões. Os dados são do Banco Central e foram divulgados nesta quarta-feira (8). No ano, a elevação foi 1,5 ponto percentual.

A dívida bruta é calculada com base nas contas do governo federal, INSS, governos estaduais e municipais. O número veio em linha com a expectativa de mercado, também em 74,4%.

Também foram divulgadas as contas do setor público consolidado, formado por governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Houve déficit primário de R$18,1 bilhões em setembro, ante superávit de R$10,7 bilhões em setembro de 2022.

O superávit primário considera que as receitas superaram as despesas, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. O déficit é justamente o contrário.

