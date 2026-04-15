Qua, 15 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta15/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Economia

Dívida pública do Brasil vai alcançar 100% do PIB em 2027, prevê FMI

O endividamento bruto é um dos principais indicadores de solvência de um país e é observado de perto por analistas e investidores

Reportar Erro
O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou novas porjeções nesta quarta-feira (15)O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou novas porjeções nesta quarta-feira (15) - Foto: NGAN / AFP

O Brasil deve terminar 2026 com dívida pública bruta de 96,5% do PIB e já vai alcançar o patamar de 100% do PIB em 2027, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional divulgadas nesta quarta-feira. Daí para frente, o número sobe ano a ano até chegar a 106,5% em 2031, último para o qual a instituição faz projeções. Os dados constam do relatório Monitor Fiscal, que avalia a situação fiscal de vários países.

Nos cálculos do FMI, o Brasil fechou o ano passado com dívida de 93,3%.

O endividamento bruto é um dos principais indicadores de solvência de um país e é observado de perto por analistas e investidores.

Leia também

• FMI reduz previsão do PIB da zona do euro em 2026 em virtude da guerra no Oriente Médio

• FMI reduz previsões de crescimento do Oriente Médio e do Norte da África por causa da guerra

• FMI reduz projeção de crescimento da China em 2026, de 4,5% para 4,4%

Mas o critério do FMI para calcular a dívida bruta é diferente do usado pelo governo brasileiro. O Fundo inclui na conta os títulos do Tesouro Nacional que estão na carteira do Banco Central (BC), o que não é considerado na nossa metodologia.

Pelas regras brasileiras, o endividamento bruto fechou 2025 em 78,7% do PIB. Em fevereiro, já havia subido para 79,2% do PIB, segundo dados últimos dados do Banco Central. É o maior patamar para o número desde novembro de 2021, de acordo com os prâmetros brasileiros.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter