A- A+

Economia Dívida pública do Brasil vai alcançar 100% do PIB em 2027, prevê FMI O endividamento bruto é um dos principais indicadores de solvência de um país e é observado de perto por analistas e investidores

O Brasil deve terminar 2026 com dívida pública bruta de 96,5% do PIB e já vai alcançar o patamar de 100% do PIB em 2027, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional divulgadas nesta quarta-feira. Daí para frente, o número sobe ano a ano até chegar a 106,5% em 2031, último para o qual a instituição faz projeções. Os dados constam do relatório Monitor Fiscal, que avalia a situação fiscal de vários países.

Nos cálculos do FMI, o Brasil fechou o ano passado com dívida de 93,3%.

O endividamento bruto é um dos principais indicadores de solvência de um país e é observado de perto por analistas e investidores.

Mas o critério do FMI para calcular a dívida bruta é diferente do usado pelo governo brasileiro. O Fundo inclui na conta os títulos do Tesouro Nacional que estão na carteira do Banco Central (BC), o que não é considerado na nossa metodologia.

Pelas regras brasileiras, o endividamento bruto fechou 2025 em 78,7% do PIB. Em fevereiro, já havia subido para 79,2% do PIB, segundo dados últimos dados do Banco Central. É o maior patamar para o número desde novembro de 2021, de acordo com os prâmetros brasileiros.

Veja também