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BRASIL Dívida pública sobe a 82,5% do PIB e atinge maior patamar desde abril de 2021 Em julho, o setor público consolidado (governo federal, estados, municípios e estatais exceto bancos e Petrobras) registrou superávit primário de R$ 1,4 bilhão

O endividamento público segue em trajetória de alta. A dívida bruta do governo atingiu 82,5% do PIB em julho, alcançando R$ 10,9 trilhões, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central.

No mês passado, houve um aumento de 0,6 ponto percentual em relação a junho. Esse é o maior nível desde abril de 2021, em meio à pandemia da Covid-19, mês em que o endividamento do setor público totalizou 82,6% do PIB.

O cálculo leva em conta o governo federal, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e governos estaduais e municipais. A alta mensal decorreu, principalmente, dos juros nominais apropriados e das emissões líquidas de dívida.

Este é um dos principais indicadores econômicos observados pelos investidores na avaliação da saúde das contas.

O endividamento do país ocorre por conta do déficit público e do pagamento de juros para cobrir este rombo.

A dívida pública mais de 10 pontos percentuais neste terceiro mandato do governo Lula, que iniciou com um passivo que somava 71,7% do PIB ao final de 2022. Com essa alta nos últimos anos, o endividamento público retorna aos patamares que atingiu durante a pandemia, quando chegou ao seu recorde, de 87,7% do PIB, em dezembro de 2020.

Em julho, o setor público consolidado (governo federal, estados, municípios e estatais – exceto bancos e Petrobras) registrou superávit primário de R$ 1,4 bilhão, ante déficit de R$ 66 bilhões no mesmo mês de 2025.

No governo federal houve superávit de R$ 11 bilhões. Porém, os governos regionais tiveram déficit de R$ 8,5 bilhões e as estatais, R$ 1,1 bilhão.

Neste ano, no acumulado entre janeiro e julho, o déficit do setor público já chega a R$ 78,8 bilhões.

Déficit nominal

O Banco Central também calcula o déficit nominal. Esse indicador incorpora também os gastos do governo com o pagamento dos juros da dívida pública. Essa conta mostra que o, acumulado em doze meses até julho, o déficit nominal alcançou R$ 1,239 trilhão (9,34% do PIB), reduzindo-se 0,64 p.p. do PIB em relação ao mês anterior.

Piora do perfil

Como mostrou O Globo nesta segunda-feira, não é só o patamar da dívida que preocupa. O perfil, também. O terceiro mandato do presidente Lula deve terminar com a maior emissão de títulos indexados à Taxa Selic em 20 anos. Até julho, a atual gestão já colocou no mercado R$ 2,8 trilhões em títulos atrelados à taxa básica de juros, 48,2% do total emitido no período (R$ 5,7 trilhões). A parcela supera todos os períodos presidenciais anteriores desde o segundo mandato de Lula, quando iniciou a série histórica do Tesouro Nacional.

A maior fatia até então tinha sido registrada entre 2019 e 2022, no governo de Jair Bolsonaro (PL), quando o percentual de emissão de papéis “selicados” no total de títulos colocados no mercado pelo Tesouro foi de 34%. Em nota, o órgão disse que as emissões de cada ano refletem, em importante medida, o perfil de vencimentos da dívida existente e a conjuntura econômica e financeira daquele momento.

A maior exposição à Selic aumenta o risco para a dívida brasileira, já que o custo fica atrelado às oscilações da taxa básica de juros definida pelo Banco Central. No caso atual, houve um grande choque de juros, com a Selic subindo 4,5 pontos percentuais em nove meses (de setembro de 2024 a junho de 2025) e depois se mantendo nesse patamar por mais nove meses (até março de 2026). O repasse da maior emissão de papéis atrelados aos juros para o resultado nominal e então para o endividamento é muito significativo.

Chamados de Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), os títulos públicos atrelados à Selic são considerados o porto seguro da dívida brasileira sob a ótica dos investidores. Oferecem menos risco do que os prefixados (cuja remuneração é conhecida no momento da compra) ou os vinculados à inflação (que também têm uma taxa fixa, mas são corrigidos conforme o IPCA), e que podem sofrer perdas quando a taxa de juros da economia sobe. A lógica é que o risco é repassado ao Tesouro.

A cada aumento de 1 ponto da Taxa Selic, o BC calcula uma elevação da dívida bruta do governo geral de R$ 60,6 bilhões ou 0,46% do PIB.

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