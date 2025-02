A- A+

ENDIVIDAMENTO Dívida total das famílias nos EUA cresce 0,5%, a US$ 18,04 trilhões no 4º trimestre Do total das dívidas, US$ 12,61 trilhões eram associadas a hipotecas

A dívida total das famílias nos Estados Unidos aumentou em US$ 93 bilhões, ou 0,5%, atingindo US$ 18,04 trilhões no quarto trimestre de 2024, de acordo com o último Relatório Trimestral sobre Dívida e Crédito das Famílias divulgado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York nesta quinta-feira, 13.

Do total das dívidas, US$ 12,61 trilhões eram associadas a hipotecas, o que representou um aumento de US$ 11 bilhões ante o terceiro trimestre.

A dívida associada a cartões de crédito aumentou US$ 45 bilhões para US$ 1,21 trilhão. O endividamento ligado a automóveis subiu US$ 11 bilhões e estava em US$ 1,66 trilhão no final de dezembro.

Em relação à inadimplência, os patamares seguiram elevados em empréstimos para automóveis e cartão de crédito, mas permaneceram estáveis em hipotecas imobiliárias nos últimos três meses de 2024.

A transição para inadimplência grave, definida como 90 ou mais dias de atraso, aumentou para empréstimos para automóveis, cartões de crédito e nos saldos de crédito para com garantia em imóvel (Heloc, na sigla em inglês), de acordo com o Fed de Nova York.

A distrital do BC norte-americano informou ainda que o ritmo de originações de hipotecas aumentou ligeiramente em relação ao ritmo observado nos quatro trimestres anteriores, com US$ 465 bilhões em hipotecas recém-originadas no quarto trimestre de 2024.

