Dívida vai para 73,2% do PIB e contas públicas têm superávit de R$20,3 bilhões, diz BC

A dívida bruta do Brasil subiu para 73,2% do Produto Interno Bruto (PIB) e fechou em mês de abril em R$7,5 trilhões, conforme dados divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (31). A elevação foi de 0,1 p.p. em relação ao mês anterior.

Esse cálculo compreende as contas do governo federal, INSS e governos estaduais e municipais.

As contas do setor público consolidado, formado por governo federal, estados, municípios e empresas estatais, registraram superávit primário de R$20,3 bilhões em abril de 2023. No mesmo mês do ano passado, houve R$38,9 bilhões em saldo positivo.

Nos doze meses encerrados em abril, houve superávit de R$56,2 bilhões, equivalente a 0,55% do PIB

