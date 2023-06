Dívida vai para 73,6% do PIB e contas públicas têm déficit de R$50,2 bilhões em maio, aponta BC

A- A+

A dívida bruta do Brasil subiu para o equivalente a 73,63% do Produto Interno Bruto (PIB) e fechou em mês de maio em R$ R$7,6 trilhões, conforme dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira (30). A elevação foi de 0,7 ponto percentual em relação ao mês de abril deste ano.

Esse cálculo compreende as contas do governo federal, INSS, governos estaduais e municipais. É o maior nível desde novembro de 2022, quando a dívida era equivalente ao PIB em 74,17%.

Também foram divulgadas as contas do setor público consolidado, formado por governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Houve déficit primário de R$ 50,2 bilhões em maio de 2023, enquanto no mesmo mês do ano passado foram R$33,0 bilhões em saldo negativo.

O déficit primário considera que as receitas ficam abaixo das despesas, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública.

Nos doze meses encerrados em maio, houve superávit de R$39,0 bilhões, equivalente a 0,38% do PIB. A Petrobras e os bancos públicos não entram na conta.

Veja também

BRASIL Desemprego fica em 8,3% em maio e taxa de subutilização chega a 18,5%