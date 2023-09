Dívidas é realidade para 49,37% dos recifenses

A- A+

Dados do Mapa da Inadimplência da Serasa, levantamento mensal que apresenta o cenário de endividamento no Brasil, divulgados hoje (20), revelam que mais de 735 mil recifenses estão endividados. A média é de R$ 5,4 mil para cada indivíduo, totalizando R$ 4 bilhões de dívidas. Isso representa 49,37% da população adulta no município, percentual acima do índice estadual, que é de 45,18%, e do nacional, que é de 43,88%

A maioria parte das dívidas no Estado está concentrada em três setores: Bancos e Cartões (29,98%), Utilities (27,92%) – contas de gás, água e luz – e Financeiras (16,97%) – que são empresas que concedem crédito, mas não são bancos. Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes têm entre 41 e 60 anos (35,1%), seguidos pela população entre 26 e 40 anos (33,2%) e por pessoas acima de 60 anos (19,8%).

Segundo a empresa, são 71,74 milhões de inadimplentes no Brasil, sendo 320 mil novas pessoas nessa situação, em relação ao número registrado em julho. Os números voltaram a subir em agosto, após dois meses consecutivos em queda.

Um dos fatores de impacto foi o crescimento de 2,97 ponto percentual do setor de Utilities desde o início deste ano. Isso representou 24,47% das dívidas – maior valor da série histórica, divulgada pela Serasa a partir de janeiro de 2019.

Controle financeiro

Apesar do alto índice de endividamento, a pesquisa “Finanças Regionais: as diferenças na relação com o dinheiro entre os Estados do Brasil”, também realizada pela Serasa em parceria com a Opinion Box, aponta que Pernambuco se destaca no Brasil por sua alta taxa de verificação de faturas de cartão de crédito.

Os dados indicam que 60% dos entrevistados no Estado realizam um controle mensal das finanças, para evitar o endividamento (43%) e construir uma reserva de segurança (38%). No entanto, estes demonstram menos otimismo em relação às finanças pessoais em comparação com anos anteriores, com 46% se sentindo menos confiantes.

Quanto à procura por crédito, 49% dos consumidores em Pernambuco buscaram limite extra no último ano, com o cartão de crédito (57%) e o empréstimo pessoal (49%) sendo as opções mais pesquisadas e contratadas. Destaca-se também que o Estado lidera a busca por crédito para investimento, com 18,1%, bem acima da média nacional de 9,1%.

Em relação ao otimismo e segurança em finanças pessoais, o Amazonas lidera o ranking de otimismo (65%), enquanto o Pará é o estado que se considera mais seguro em relação ao dinheiro (55%). A pesquisa também aborda os hábitos de organização financeira, mostrando que 56% dos brasileiros realizam um controle mensal das finanças, sendo a anotação em papel (42%) um método comum. Além disso, 31% dos brasileiros fizeram cursos de educação financeira e 55% acompanham conteúdo financeiro nas redes sociais.

Veja também

EUA Eternamente no ninho: quase metade dos jovens adultos nos EUA mora com os pais. Spoiler: eles gostam