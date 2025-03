A- A+

Negócios Dividendos da Eletrobras vão render R$ 150 milhões a investidores que usaram FGTS para comprar ações Ao todo, 300 mil cotistas do Fundo receberão parcela do lucro da empresa

Do recorde de R$ 4 bilhões de dividendos que serão pagos pela Eletrobras, R$ 150 milhões serão destinados para os pequenos investidores que usarão seus recursos do FGTS para comprar ações da companhia durante seu processo de privatização.

O pagamento de R$ 150 milhões a ser feito pela Eletrobras se refere ao resultado financeiro de 2024, quando a companhia apurou um lucro líquido de R$ 10,381 bilhões, uma alta de 136,2% em relação ao ano anterior.

O recurso será dividido entre 300 mil pessoas físicas. O valor vai variar de acordo com o volume de ações que foram compradas por cada investidor.

Segundo a Eletrobras, o dividendo será distribuído no dia 13 de maio.

Será pago R$ 0,111041503 por ação preferencial (PN, sem direito a voto) de classe B e R$ 0,895300835 por ação ordinária (ON, com direito a voto).

Porém, o investidor que usou os recursos do FGTS para comprar ações da Eletrobras não terá acesso de forma imediata aos dividendos.

Isso porque esse dividendo vai se somar ao total que está depositado no FGTS. E com isso acaba seguindo as regras de saque do Fundo, como em caso de demissão, aposentadoria, compra de imóvel ou diagnóstico de doenças graves, por exemplo.

Em conferência com analistas, o presidente da Eletrobras, Ivan Monteiro, disse que a proposta recorde de distribuição de dividendos é uma resposta aos investidores.

- Essa proposta de distribuição recorde de dividendos é a nossa resposta aos investidores desde os mais sofisticados, passando pelo pequeno acionista, bem como os mais de 300 mil CPFs que utilizaram seus FGTS e investiram durante o processo de privatização na compra de ações da Eletrobras -- disse Monteiro.

União vai receber R$ 1,2 bilhão em dividendos

Já a União vai receber R$ 1,2 bilhão em dividendos. Nesse valor não está incluído o valor do Banco do Brasil, Caixa, BNDES e os fundos de pensão Previ (do Banco do Brasil) e Petros (da Petrobras).

O grupo governo (que reúne a União, bancos públicos e fundos de pensão das estatais) tem 46% das ações ordinárias (ON, com direito a voto) e 13,5% das preferenciais (PN, sem direito a voto) da Eletrobras.

