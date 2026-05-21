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inteligência artificial Do caderno à IA: Chateau.ia, a nova plataforma que promete virar o jogo na gestão gastronômica Solução reúne operação de cozinha, financeiro, reservas e delivery, com uso de IA para automatizar processos e apoiar decisões estratégicas.

O Chateau.ia, nova plataforma de gestão para restaurantes, inicia sua operação com a proposta de integrar, em um único sistema, todas as frentes do negócio: da cozinha ao controle financeiro, passando por reservas, delivery e experiência do cliente. Desenvolvida com inteligência artificial em todas as camadas, a solução busca substituir o uso simultâneo de planilhas, anotações manuais e sistemas desconectados, ainda predominantes no setor.

Com acesso via web e formato mobile-first, o sistema pode ser utilizado em smartphones, tablets ou computadores, sem necessidade de equipamentos adicionais. A proposta é simplificar a rotina operacional e ampliar a capacidade de gestão por meio de automação e análise de dados em tempo real.

“O setor de restaurantes evoluiu muito em termos de produto, mas ainda enfrenta limitações importantes na gestão. O Chateau.ia nasce para organizar essa operação e oferecer ao gestor mais clareza na tomada de decisão”, afirmou Anderson Henrique, engenheiro de software responsável pelo projeto.

A plataforma conta com nove módulos integrados já disponíveis em sua fase piloto. Entre os destaques está o Kitchen Pass, ferramenta que utiliza a câmera do celular para validar a montagem de pratos antes do envio ao cliente, com base em padrões previamente definidos. Na área financeira, o sistema disponibiliza um demonstrativo de resultados automatizado, que pode ser alimentado por digitação, leitura de notas fiscais por imagem ou comandos de voz.

Outros recursos incluem checklists inteligentes com validação visual, central de alertas para eventos críticos, controle de equipe com permissões personalizadas e estrutura multiunidade, permitindo a gestão de diferentes estabelecimentos de forma independente.

O Chateau.ia também incorpora funcionalidades voltadas à experiência do consumidor, como cardápio em realidade aumentada, que possibilita a visualização de pratos em três dimensões antes do pedido.

O sistema de reservas é integrado à gestão do salão, com confirmações automáticas e organização de filas de espera. Já no delivery, a plataforma centraliza pedidos próprios e de marketplaces, agregando controle de qualidade e indicadores de desempenho.

“A inteligência artificial atua como suporte contínuo, monitorando a operação e gerando insights que ajudam o gestor a agir com mais rapidez e precisão”, destaca Anderson.

O Chateau.ia inicia sua fase em maio de 2026, com um total de 20 vagas para restaurantes parceiros. As primeiras vagas já foram ocupadas por unidades da Forneria 1121, presentes no Recife, em Natal e Goiânia.

O lançamento comercial está previsto para junho de 2026, com abertura de assinaturas no modelo SaaS. Para o segundo semestre, estão previstas ampliações de integração com marketplaces e evolução da capacidade operacional, com foco em redes regionais. A expansão internacional está no planejamento para 2027, com estudos iniciais voltados a mercados como México, Argentina e Portugal.

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