TARIFAÇO Do café ao sebo, associações americanas defendem Brasil na investigação aberta pelos EUA Instituição diz que 99% do consumo do grão vêm de fora, e importadores de carne alertam para alta de preços. Argumentos estão em página na internet do escritório que investiga o Brasil

Depois de associações brasileiras manifestarem apoio ao Brasil na resposta ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) — em meio às investigações do país por supostas "práticas desleais" comerciais contra os EUA —, entidades americanas que dependem de produtos brasileiros também municiaram o escritório com informações sobre importações de tais bens produzidos no Brasil.

A Associação Nacional do Café (NCA, na sigla em inglês), que representa mais de 200 importadores, exportadores, torrefadores e varejistas do país, pediu que o governo remova o café do tarifaço.

A organização argumenta que não há alternativas domésticas para substituir os grãos produzidos pelo Brasil, que respondem a cerca de 40% do café verde consumido nos EUA, e que as medidas colocam em risco quase 2,2 milhões de empregos no país.

"Os EUA não conseguem produzir café internamente, exceto pequenas quantidades no Havaí e em Porto Rico. Assim, mais de 99% do café consumido são importados, seja em grão verde, torrado, solúvel ou descafeinado", citou a associação.

A NCA ainda apelou para um tema sensível a Trump: argumentou que qualquer interrupção nas importações de café coloca em risco o setor, que pode "desviar riquezas" para países como a China, que "já expande suas indústrias de café".

Já o Conselho de Importação de Carne da América (MICA) destacou o papel primordial da carne bovina brasileira no mercado americano. Apesar de ser um dos maiores produtores e exportadores de carne de boi, o país enfrenta um déficit estrutural de cortes magros, essenciais para a produção de carne moída, principalmente os cerca de 50 bilhões de hambúrgueres consumidos anualmente nos EUA.

Em carta endereçara ao titular do USTR, Jamieson Greer, a MICA pede que o governo não adote restrições comerciais e tarifas sobre a carne bovina e importada, argumentando que isso vai pressionar a inflação em meio a custos já elevados de alimentos.

Papel complementar

"A carne bovina importada desempenha um papel complementar, não concorrencial, na cadeia de suprimentos dos EUA. Ela garante disponibilidade de produtos, estabiliza preços, agrega valor à pecuária nacional e apoia programas estratégicos da indústria", escreveu a entidade.

Sobre os questionamentos de desmatamento ilegal incluídos pela gestão Trump na investigação contra o Brasil, a Associação Internacional de Produtos de Madeira (IWPA), que representa a indústria americana do setor, defendeu uma "solução negociada", destacando que o Brasil tem regulações relevantes contra o desmatamento ilegal, manejo florestal sustentável e regras para uso da terra.

A entidade também lembrou do compromisso firmado pelo presidente Lula na Conferência do Clima (COP27), no Egito, de desmatamento zero até 2030.

"Essas ações resultaram em queda de 32,4% no desmatamento em 2024, segundo o relatório MapBiomas. Biomas como Pantanal, Pampa e Cerrado registraram fortes reduções", diz a carta.

O documento ainda enumera que o Brasil tem uma das estruturas de rastreabilidade e fiscalização "mais avançadas do mundo (satélites, sistemas digitais, operações do IBAMA, programa FortFisc)", e que somente em 2024, houve mais de 9.500 fiscalizações e mais de US$ 442 milhões em multas.

"Essas medidas dão confiança às empresas americanas que compram madeira brasileira", afirma.

Além de entidades representativas, empresas também usaram o canal para argumentar contra as medidas adotadas pelo governo americano.

A Schott Pharma, fabricante de embalagens de medicamentos como injeções, escreveu ao USTR para pedir isenções para insumos de vidros importados caso o escritório decida adotar medidas tarifárias adicionais contra o Brasil. A empresa usa vidro importado do Brasil, e argumentou que as medidas vão elevar os custos de saúde nos EUA.

Pix, Rua 25 de Março, desmatamento e redes sociais: O que está na mira da investigação comercial que os EUA abriram contra o Brasil

Já a Darling Ingredients, que reaproveita subprodutos de origem animal na produção de diesel renovável, gelatina farmacêutica e suplementos de colágeno, afirmou que suas operações dependem de insumos provenientes do Brasil, "que não estão prontamente disponíveis em quantidade ou qualidade suficiente em fornecedores domésticos".

"O Brasil é um dos poucos países capazes de fornecer sebo e materiais correlatos na qualidade e no volume necessários para manter essa cadeia funcionando. A capacidade de processamento doméstica não é suficiente para atender à demanda, especialmente com a entrada de novas plantas em operação", defendeu a companhia.

