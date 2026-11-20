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MERCADO DE TRABALHO Do processo seletivo à rotina, mercado de trabalho ainda impõe barreiras a neurodivergentes Contratações cresceram 66% em dois anos, mas profissionais relatam discriminação, falta de acessibilidade e dificuldades de integração

Pessoas neurodivergentes sempre estiveram no mercado de trabalho, mas muitas vezes não encontraram condições para desenvolver suas carreiras. As barreiras começam em processos seletivos baseados em padrões rígidos de comunicação e comportamento e continuam após a contratação, com a falta de adaptações e preparo das lideranças.

Segundo levantamento da Gupy, as contratações de profissionais neurodivergentes no Brasil cresceram 66% nos últimos dois anos. Apesar do avanço, pesquisa da Talento Incluir, em parceria com o Pacto Global da ONU – Rede Brasil, aponta que 76% dos trabalhadores com deficiência e/ou neurodivergentes já passaram por alguma situação de capacitismo. Durante as seleções, 73% relataram problemas e 40% enfrentaram barreiras de acessibilidade. Depois da contratação, 53% sofreram discriminação de superiores e 52%, de colegas.

A trajetória de Erika Matesz Bueno, de 43 anos, ilustra os desafios que persistem mesmo em carreiras consolidadas. Líder técnica na Radix, ela recebeu o diagnóstico de autismo nível 1 e altas habilidades em 2024. Antes disso, ambientes com muitas pessoas falando ao mesmo tempo e interações sociais prolongadas a levavam ao esgotamento. Ela chegou a inventar desculpas para evitar almoços e confraternizações, com medo de ser considerada antissocial.



— Muita coisa passou a fazer sentido. Eu não era mais (somente) a pessoa chata que “não aguenta” trabalhar com várias pessoas falando ou que fica inexplicavelmente exausta depois de uma interação social mínima. Agora consigo comunicar as minhas necessidades — explica Erika.

Cultura empresarial

A Radix tem 23 colaboradores neurodivergentes, dos quais 16 são autistas. Segundo Thais Zamboni, gerente sênior de Gente & Gestão, o avanço está ligado a uma cultura de acolhimento que estimula os profissionais a compartilhar suas necessidades. A empresa criou o Projeto Conhecer, etapa anterior ao primeiro dia de trabalho para identificar necessidades e ajustar entrevistas, rotinas e orientações às lideranças.

Para Renata Machado, coordenadora do MBA Diversidade e Impacto Social da IAG/PUC-Rio, a conscientização empresarial tem avançado, mas a inclusão exige mudanças na seleção e na gestão, além do preparo das lideranças.

— As empresas precisam ter ambientes de segurança psicológica, nos quais possam expressar suas características e necessidades sem medo de retaliação. Diferentes formas de pensar e trabalhar enriquecem as relações nas organizações.

Consultora de diversidade e inclusão, Flávia Cortinovis lembra que a Lei Berenice Piana reconhece pessoas autistas como pessoas com deficiência, permitindo sua participação nas vagas da Lei de Cotas. Para pessoas com TDAH ou dislexia, o diagnóstico, isoladamente, não garante esse direito, mas a Lei Brasileira de Inclusão prevê avaliação biopsicossocial, enquanto a Lei 9.029/1995 protege todos contra discriminação no trabalho.

— Contratar não é incluir. A contratação é só o começo. A inclusão acontece depois, no dia a dia: em como a pessoa é recebida, na relação com os colegas e nas oportunidades que aparecem para ela.

A jornalista Bianca Rangel, de 32 anos, recebeu o diagnóstico de TDAH recentemente. Compreender seu funcionamento permitiu rever a forma como lidava com as dificuldades profissionais e buscar estratégias para organizar a rotina, conta ela:

— O diagnóstico fez com que eu me perdoasse e com que eu fosse mais assertiva em buscar essas soluções.

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