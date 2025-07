A- A+

Rampage Dodge anuncia recall de 6,4 mil carros no Brasil por problema em freios Em caso extremo, inabilitação do sistema de frenagem da Rampage pode causar acidente fatal, diz empresa

A Dodge anunciou que fará o recall de 6.397 unidades da Rampage ano modelo 2025. Segundo comunicado divulgado pela marca, foi identificada a possibilidade do freio automático de emergência, chamado pela sigla AEB, permanecer desativado caso o condutor o desative e queira reativar novamente durante o percurso.

A Dodge frisa que, em casos extremos, o não acionamento pode causar acidentes com possíveis danos materiais, danos físicos ou até mesmo danos fatais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Os modelos envolvidos possuem o número de chassi com final entre SKR83929 e SKR97959.

O reparo consistirá na atualização do software da central HALF, que comanda a câmera frontal do carro. Os donos das picapes já podem agendar o comparecimento a uma das concessionárias para realizar o serviço de forma gratuita. A Dodge frisa no comunicado que o reparo só será realizado mediante agendamento.

A previsão para o agendamento e reparo será dada individualmente a cada proprietário. Segundo a marca, o tempo estimado para a resolução do problema é de uma hora.

Para mais informações, os proprietários podem acessar o site da marca (www.ram.com.br) e a Central de Serviços ao Cliente pelo telefone 0800 730 7060 ou pelo Whatsapp (31) 2123 8000.

