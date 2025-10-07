A- A+

PROJEÇÕES DoE eleva expectativa de preço do petróleo Brent para 2025, mas ainda prevê queda para 2026 O Departamento prevê que o barril do Brent ficará em US$ 69 na média de 2025

O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos Estados Unidos elevou marginalmente a previsão dos preços do petróleo Brent para 2025, mas ainda manteve a projeção de queda para os valores em 2026, segundo relatório mensal de Perspectivas de Energias no Curto Prazo (Steo, em inglês), divulgado nesta terça-feira.

O DoE prevê que o barril do Brent ficará em US$ 69 na média de 2025, ligeiramente maior do que os US$ 67 previstos anteriormente, antes de arrefecer para US$ 52 em 2026 - acima dos US$ 51 do último relatório.

"Esperamos que os estoques globais de petróleo aumentem até 2026, exercendo pressão significativa sobre os preços do petróleo nos próximos meses. Prevemos que o preço do petróleo bruto Brent cairá para uma média de US$ 62 por barril no quarto trimestre de 2025 e US$ 52 por barril em 2026", afirma o DoE.

O Departamento também cita que o crescimento da produção global de combustíveis líquidos é liderado por países fora da Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), onde a produção deve aumentar 2,0 milhões de barris por dia (bpd) em 2025 e 700 mil bpd em 2026.

"Esperamos que a produção da Opep+ permaneça abaixo das metas anunciadas, impedindo que o acúmulo de estoques acelere muito rapidamente e limitando a queda dos preços do petróleo", acrescenta.



