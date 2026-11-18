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Pesquisa Dois em cada três desempregados são pretos ou pardos no Brasil, mostra IBGE Em 2025, as pessoas pretas representavam 14,7% da população desocupada, enquanto as pardas correspondiam a 51,1%

Duas em cada três pessoas desempregadas no Brasil são pretas ou pardas, embora esse grupo represente pouco mais da metade da força de trabalho nacional, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2025, as pessoas pretas representavam 14,7% da população desocupada, enquanto as pardas correspondiam a 51,1%. As pessoas brancas eram 32,9% dos desocupados. A taxa de desocupação, que corresponde à proporção de pessoas desocupadas em relação à força de trabalho, foi de 7,1% entre os pretos e de 6,5% entre os pardos, ante 4,3% entre os brancos.

A força de trabalho reúne as pessoas de 14 anos ou mais que estavam ocupadas ou desocupadas. Em 2025, as pessoas brancas somavam 47,1 milhões (43,2%) desse contingente, enquanto as pardas eram 48,1 milhões (44,1%) e as pretas, 12,6 milhões (11,6%).

Os dados fazem parte do estudo "Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil", elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. André Simões, um dos autores do trabalho, aponta uma "sobrerrepresentação" da população preta e parda entre os desocupados em relação à sua participação na força de trabalho.

Se o mercado de trabalho fosse equitativo, a proporção de pessoas pretas e pardas entre os desocupados deveria ser equivalente à participação desse grupo na força de trabalho, de 55,7%. No entanto, pretos e pardos representam 55,1% da população ocupada, mas correspondem a 65,8% dos desocupados.

Simões destaca que as taxas de desocupação foram maiores entre pretos e pardos em todos os níveis de instrução. Entre as pessoas com ensino superior completo, a taxa foi de 2,7% para os brancos, 3,8% para os pardos e 4,5% para os pretos.

"O nível de instrução serve para homogeneizar um pouco essa população e, ainda assim, a gente observa essa desigualdade incidindo mais sobre a população preta ou parda", afirmou, ao comentar os resultados.

Mulheres pretas e pardas têm maior taxa de informalidade

Em 2025, a taxa de informalidade atingiu 39,8% do mercado de trabalho. O indicador ficou acima da média nacional entre pretos e pardos, com taxas de 42,6% e 45,4%, respectivamente, ante 33,4% entre os brancos. Entre as mulheres pretas ou pardas, chegou a 45,5%.

"A informalidade no mercado de trabalho está associada, muitas vezes, ao trabalho precário e à ausência de proteção social, que limita o acesso a direitos básicos, como a remuneração pelo salário mínimo e o direito à aposentadoria", diz o IBGE na publicação.

Segundo o instituto, a maior proporção de pessoas pretas e pardas na informalidade é uma constante em toda a série histórica, iniciada em 2012.

A desigualdade também aparece nos rendimentos do trabalho. Em 2025, o rendimento médio mensal no trabalho principal das pessoas brancas ocupadas foi de R$ 4.425, ante R$ 2.585 entre as pretas e R$ 2.672 entre as pardas.

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