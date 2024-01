A- A+

BANCO CENTRAL Dois novos diretores do BC tomam posse com mandato até 2027 Com os novos nomes, serão quatro diretores nomeados pelo presidente Lula

O servidor Rodrigo Alves Teixeira e o professor Paulo Picchetti assumiram nesta terça-feira duas cadeiras na cúpula do Banco Central.

Eles ficam, respectivamente, na diretoria de Administração e na diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos.

Os mandatos se estenderão até 31 de dezembro de 2027, podendo ser renovados por mais quatro anos, como previsto na Lei de Autonomia do BC.

Com os novos nomes, serão quatro diretores nomeados pelo presidente Lula no total de nove cadeiras na cúpula do BC, incluindo o chefe da instituição. Fernanda Guardado e Maurício Moura, indicados na gestão de Bolsonaro, estão deixando a cúpula do BC.

