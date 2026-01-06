Dois vencedores da Mega da Virada ainda não retiraram prêmios que somam quase R$ 200 milhões
O bilhete custou R$ 6,00 e foi o único com a compra mínima (de seis números) a ganhar o sorteio
Dois vencedores da Mega da Virada 2025 ainda não procuraram a Caixa Econômica Federal para retirar os prêmios que somam quase R$ 200 milhões. Uma aposta simples realizada em João Pessoa, na Paraíba, ganhou R$ 181.892.881,09. O bilhete custou R$ 6,00 e foi o único com a compra mínima (de seis números) a ganhar o sorteio.
Já o vencedor (que também pode ser um grupo) de uma das 18 cotas do bolão registrado em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, também não procurou a Caixa para receber a premiação de R$ 10 milhões.
O prazo para receber os prêmios termina no dia 1º de abril de 2026. Após o período, os valores são enviados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudando do Ensino Superior (FIES).
Leia também
• Após concurso da Virada, Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira (6)
• Mega da Virada arrecada R$ 3,05 bi, e Caixa vai repassar R$ 1,1 bi para programas do governo
• Mega da Virada: aposta de R$ 6 fatura R$ 182 mi; veja o gasto de cada ganhador
Os outros três ganhadores das cidades de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) já receberam os prêmios de mais de R$ 181 milhões. Já em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, todos os 10 apostadores também retiraram a premiação de cerca de R$ 18 milhões para cada.
O concurso entrou para a história pelo maior valor da premiação: R$ 1.091.357.286,52. A Caixa contabilizou 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas de todo o país.
Previsto para ocorrer às 22h de 31 de dezembro, o sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado somente às 11h desta quinta-feira, 1º. A Caixa informou que esse foi o primeiro atraso na história do sorteio.
Os números sorteados pela Caixa nesta quinta-feira, 1º, foram: 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.