MERCADO CAMBIAL Dólar à vista abre com alta de 0,16%, a R$ 5,3977, em linha com exterior Abertura coincidiu com a divulgação, no Brasil, do IPCA de dezembro, que fechou dezembro com alta de 0,33%

O dólar à vista abriu em alta de 0,16% na manhã desta sexta-feira, 9,, a R$ 5,3977, em linha com a valorização moderada da moeda americana no exterior e com a cautela dos investidores diante da divulgação de indicadores no Brasil e nos Estados Unidos.

A abertura coincidiu com a divulgação, no Brasil, do IPCA de dezembro, que fechou dezembro com alta de 0,33%, ante um avanço de 0,18% em novembro, conforme informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado mensal veio igual a mediana das expectativas colhidas pelo Projeções Broadcast.

No ano, o IPCA fechou em 4,26% até dezembro, ante taxa de 4,46% até novembro. A mediana da expectativa neste caso era de 4,27%. Apesar de o índice anual estar abaixo do teto da meta, analistas avaliam que o resultado não deve alterar, ao menos de imediato, as apostas de manutenção da Selic em 15% ao ano na reunião do Copom no final deste mês, diante da persistência de núcleos elevados e de um mercado de trabalho ainda aquecido.

Após uma alternância de sinais, o dólar à vista opera em ligeira alta cotado na casa dos R$ 5,39. Na quinta-feira, 8, o dólar encerrou a sessão cotado a R$ 5,3890 (+0,04%), em movimento de acomodação após furar o piso de R$ 5,40 e acumular baixa de quase 2% neste início de janeiro.

No exterior, os mercados operam com viés positivo antes do payroll, considerado decisivo para calibrar as expectativas sobre o início do ciclo de cortes de juros americanos pelo Federal Reserve (Fed). A mediana das projeções indica criação de 60 mil vagas em dezembro, após 64 mil em novembro, no primeiro relatório sem os efeitos do shutdown do governo dos Estados Unidos. Uma desaceleração confirmada pode reforçar apostas de flexibilização monetária em abril.

Além disso, o sentimento do consumidor norte-americano, da Universidade de Michigan, a ser divulgado às 12h, está no radar. O mercado também acompanha a possibilidade da Suprema Corte americana anunciar uma decisão hoje sobre a legalidade das tarifas comerciais do governo Donald Trump.

Em meio a este cenário global, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, operava com alta de cerca de 0,10% no início desta manhã.



