MERCADO CAMBIAL Dólar à vista abre quase estável, a R$ 5,3911, em meio à cautela externa Ambiente global é de aversão a risco, com os futuros das bolsas de Nova York em baixa e a maioria dos mercados europeus no campo negativo

O dólar à vista abriu em ligeira alta de 0,08%, nesta quinta-feira, 8, cotado a R$ 5,3911, e segue operar neste patamar, em linha com a valorização moderada da moeda americana no exterior e com cautela dos investidores na véspera da divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos, o "payroll", e do IPCA no Brasil.

O ambiente global é de aversão a risco, com os futuros das bolsas de Nova York em baixa e a maioria dos mercados europeus no campo negativo, em meio à escalada de tensões geopolíticas. Após a operação dos Estados Unidos na Venezuela que resultou na retirada do presidente Nicolás Maduro do poder, o presidente americano, Donald Trump, elevou o tom ao ameaçar tomar a Groenlândia e intervir na Colômbia.

No mercado doméstico, os desdobramentos do caso Banco Master seguem no radar. As incertezas em torno da liquidação da instituição pesaram sobre ações do setor financeiro na sessão de ontem e continuam gerando preocupação quanto ao risco em relação à independência do Banco Central.

O noticiário político também pode adicionar algum ruído, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participando nesta manhã (10h) de cerimônia no Palácio do Planalto para marcar os três anos dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, ocasião em que deve vetar o projeto de lei que reduz penas dos condenados.

Na agenda doméstica, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a produção industrial ficou estável em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal. Em relação a novembro de 2024, a produção caiu 1,2%.

Ainda nesta manhã, a Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,10% em dezembro, após uma elevação de 0,01% em novembro. Com o resultado de dezembro, o IGP-DI acumulou um recuo de 1,20% no ano de 2025.

Na agenda dos Estados Unidos, o foco de hoje recai sobre a balança comercial e os pedidos semanais de auxílio-desemprego - ambos a serem divulgados às 10h30 -, além dos estoques no atacado (10h), nesta véspera da divulgação do "payroll". Na China, os dados de inflação ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI), a serem divulgados às 22h30, também podem influenciar o humor dos mercados globais.





