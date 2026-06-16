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Mercado Financeiro Dólar à vista cai ante real de olho em EUA-Irã Mercado também acompanha a queda dos rendimentos dos Treasuries, ainda influenciados pela expectativa de um acordo provisório de paz entre os dois países

O dólar opera em leve baixa ante o real no mercado à vista na manhã desta terça-feira,16, acompanhando a fraqueza da moeda americana frente a outras divisas emergentes ligadas a commodities, como peso chileno, peso mexicano e rand sul-africano.

O mercado também acompanha a queda dos rendimentos dos Treasuries, ainda influenciados pela expectativa de um acordo provisório de paz entre EUA e Irã até o fim da semana.

No cenário doméstico, as vendas do varejo decepcionaram em abril e vieram bem abaixo do esperado, reforçando sinais de desaceleração da atividade e sustentando a perspectiva de corte de 25 pp da Selic, a 14,25% amanhã.

No varejo restrito, as vendas caíram 1,5% em abril ante março, pior que a projeção do mercado (-0,7%) e após alta de 0,5% em março. Na comparação anual, o avanço foi de 1,0%, abaixo do esperado (2%) e desacelerando frente aos 4% de março. Já o varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, recuou 0,7% na margem, contrariando a expectativa de alta (+0,2%) e revertendo o ganho de 0,3% do mês anterior.

O IGP-10 caiu 0,30% em junho, revertendo a alta de 0,89% de maio e bem abaixo da mediana das projeções (+0,54%) e perto do piso estimado (-0,35%), e também corrobora para o alivio nos juros. O índice acumula alta de 3,16% no ano e 2,15% em 12 meses.

No exterior, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o acordo nuclear com o Irã está concluído e seguirá para uma segunda fase. Segundo Trump, o foco é impedir que Teerã obtenha armas nucleares, sob ameaça de fortes consequências em caso de violação. Ele classificou os negociadores iranianos como "racionais", disse que o acordo pode sobreviver a tensões entre Israel e o Hezbollah no Líbano.

A agência iraniana Tasnim informou nesta terça que cinco navios iranianos cruzaram o Estreito de Ormuz após os EUA suspenderem o bloqueio naval ao Irã, reforçando expectativas de avanço no acordo provisório de paz entre os dois países, cuja assinatura pode ocorrer na sexta-feira, na Suíça.

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