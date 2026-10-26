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Mercado Financeiro Dólar à vista e futuro disparam mais de 12% após vitória de Lula; máxima chega a R$ 5,61 Participantes relataram que ofertas de venda não estavam sendo transmitidas pela Bolsa

A negociação do dólar futuro na B3 destravou há pouco e o dólar futuro de novembro subia 12,78% há pouco, na máxima a R$ 5,610, puxando o dólar à vista até R$ 5,6047 (+12,25%), em meio à reação negativa do mercado financeiro à reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Participantes relataram que ofertas de venda não estavam sendo transmitidas pela Bolsa, que manteve o contrato dólar para novembro (DOLX26) a R$ 5,430 até as 09h30.

A B3 ampliou novamente os limites superiores de oscilação diária dos contratos futuros de dólar e minidólar, de 8,4% para 12%, a partir desse horário, após elevá-los de 6% para 8,4% anteriormente.

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