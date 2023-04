Dólar abaixo de R$ 5? Veja produtos que podem ficar mais baratos

A- A+

Do biscoito do lanche ao prato de comida no jantar, brasileiros podem ver alívio na lista de compras caso a cotação do dólar se mantenha abaixo de R$ 5 — a moeda fechou a R$ 4,94. Produtos que fazem parte da base da alimentação do país, como massas, ovos e carne, poderão ter valores mais atrativos e pensar menos no orçamento familiar.

Para André Braz, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (FGV Ibre), caso o cenário perdure, as commodities devem ficar mais baratas no mercado interno devido à redução do fluxo de exportações. Isso deve ocorrer porque, com a valorização do real no cenário internacional, a exportação de produção nacional se torna menos vantajosa aos parceiros comerciais do Brasil, o que levaria ao aumento da oferta aos brasileiros.

— Mesmo que o Brasil seja um dos maiores produtores de soja, os valores são definidos por um mercado internacional. Se a nossa moeda fica mais valorizada, isso não necessariamente é bom para a gente, porque perdemos competitividade — explica.



Isso faz com que produtos como óleo de soja, massas, ovos e até carnes possam ficar mais atrativos ao mercado consumidor brasileiro. Entre as principais commodities que devem baratear, estão o milho, a soja e o trigo — fundamentais para a alimentação de gado, no caso dos farelos de milho e de soja, e para assar o pão fresquinho nas padarias.

Diante disso, Braz defende que o câmbio deve ser uma das "âncoras" da inflação no país porque, com a redução de demanda, pode ajudar a conter o avanço dos preços.

