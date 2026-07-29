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Mercado Financeiro

Dólar abre em alta e passa a oscilar à espera de decisão do Fed

Por volta das 9h30 desta quarta-feira (29), a moeda americana ante o real recuperava um pouco de fôlego, renovando máxima intradiária a R$ 5,12

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Dólar abre em alta e passa a oscilar à espera de decisão do FedDólar abre em alta e passa a oscilar à espera de decisão do Fed - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O dólar à vista abriu em leve alta, mas passou a oscilar ao redor da estabilidade nos primeiros negócios desta quarta-feira, 29, em meio à cautela dos investidores antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed). Por volta das 9h30 desta quarta-feira (29), a moeda americana ante o real recuperava um pouco de fôlego, renovando máxima intradiária a R$ 5,12.

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