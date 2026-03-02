A- A+

GUERRA NO IRÃ Dólar abre em alta e petróleo dispara, com guerra no Irã; Bolsas globais recuam Ouro avança e petróleo salta mais de 7%. Arábia Saudita fecha sua principal refinaria

O dólar abriu em alta nesta segunda-feira (2), negociado a R$ 5,15, com a intensificação do conflito no Oriente Médio. Israel fz uma ofensiva contra o Líbano nesta manhã, e houve retaliação do Irã, que afirma ter atacado Tel Aviv. Drones iranianos também atingiram o Catar.

No exterior, a moeda americana e o ouro sobem enquanto as Bolsas globais recuam. Por volta das 9h, os futuros do S&P 500, nos EUA caíam 1,1%. Os contratos da Nasdaq registram queda de 1,5%.

O petróleo Brent, referência internacional, era negociado perto de US$ 78,33 o barril, alta de 7,49%. depois que o conflito praticamente fechou o Estreito de Ormuz — vital para transporte da commodity. Por ele passam cerca de um quinto do petróleo mundial, além de volumes significativos de gás.

Além disso, a Arábia Saudita, uma das maiores produtoras mundiais de petróleo, fechou sua principal refinaria, abalando ainda mais o mercado de petróleo. O Irã também é um dos principais produtores e exportadores de petróleo do mundo.

Na abertura dos negócios, o Brent chegou a subir 13%, acima de US$ 82, maior preço desde janeiro de 2025.

