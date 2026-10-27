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Mercado Financeiro Dólar abre em leve queda, abaixo de R$ 5,40 No exterior, principal fundo de investimentos atrelado a ações brasileiras opera em estabilidade

A Bolsa brasileira, o dólar frente ao real e os juros devem seguir reagindo, nesta terça-feira, aos desdobramentos das eleições presidenciais do último domingo. O dólar comercial iniciou as negociações em leve queda, abaixo de R$ 5,40. Às 9h10, era cotado a R$ 5,3912, com desvalorização de 0,21%.

Nesta manhã, os ativos do Brasil operam com estabilidade. O EWZ, principal ETF (fundo de investimentos atrelados a ações brasileiras) negociado em NY, caía 0,23% nas negociações de pré-mercado, sinalizando que, após a 'ressaca' eleitoral a segunda-feira, as negociações podem ter alguma acomodação. As negociações com ações na Bolsa brasileira têm início às 10h.

Nesta segunda-feira (26), a Bolsa brasileira despencou 13,88% e o dólar disparou para R$ 5,40 nesta segunda-feira (26).

O Bradesco BBI rebaixou a recomendação para ações brasileiras de overweight (compra) para neutra, após o rali eleitoral reduzir o desconto do MSCI Brasil (índice global que acompanha as ações brasileiras). Este desconto, que em junho era de 20% em relação à média histórica, agora é de 7%. O banco ampliou o foco em ações de exportadoras e recomendou reduzir a exposição em empresas ao crescimento doméstico.

Movimento similar foi feito pelo Morgan Stanley, que também rebaixou o Brasil de overweight (compra) para neutra.

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