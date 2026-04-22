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Guerra no Oriente Médio Dólar abre em queda, vira e sobe com negociação incerta entre EUA e Irã Às 9h34 desta quarta-feira, 22, a moeda à vista subia 0,10%, a R$ 4,9796, após cair até R$ 4,9656 (-0,17%)

Após abrir em queda e em linha com o sinal externo mais cedo, o dólar passou a subir, acompanhando o fortalecimento da divisa americana frente a moedas desenvolvidas (DXY) e emergentes ligadas a commodities em meio à incerta negociação entre EUA e Irã, apesar da extensão do cessar-fogo anunciado pelo governo americano.

Às 9h34 desta quarta-feira, 22, o dólar à vista subia 0,10%, a R$ 4,9796, após cair até R$ 4,9656 (-0,17%) nos primeiros negócios e de subir até R$ 4,9896 (+0,31%).

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira a apreensão de duas embarcações no Estreito de Ormuz. Teerã também divulgou vídeo com tom de deboche mandando Donald Trump "calar a boca" após a extensão do cessar-fogo.

Na Turquia, o Banco Central manteve os juros inalterados pela segunda vez seguida, com a taxa básica em 37% ao ano, conforme esperado.

Em relação ao Brasil, o Goldman Sachs elevou a projeção do IPCA de 2026 para 4,8%, ante 4,5% na estimativa anterior; passou a prever corte de 0,25 ponto porcentual na Selic em abril, de 0,50 pp anteriormente, e estima que a taxa básica de juros terminará o ano em 13%, recuando para 10,75% até o fim de 2027.

O conselho de administração da Vale aprovou a continuidade, pelo Comitê Executivo da companhia, das negociações relativas à otimização dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), junto ao Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Infra S.A. (INFRA).

As exportações de carne bovina cresceram em volume e preço no 1º tri, mas as margens seguem pressionadas por arroba cara e real valorizado, e o cenário pode piorar no 2º semestre com fim da cota chinesa.

O governo nomeou Paulo Henrique Rodrigues Pereira, professor de Direito da USP e ex-secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, como ministro do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Ele substitui Tadeu Alencar, procurador da Fazenda Nacional, que deixou o cargo a pedido após poucos dias, alegando tensões no PSB.



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