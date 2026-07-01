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Mercado Financeiro Dólar amplia alta ante o real após ADP acima do esperado Aceleração ocorre após a divulgação do principal indicador do dia, o relatório de empregos da ADP

O dólar acelerou o ritmo de alta na primeira hora de negociação desta quarta-feira, 1, em sintonia com a tendência predominante no exterior de valorização da divisa ante moedas fortes e também de países emergentes e exportadores de commodities.

A aceleração ocorre após a divulgação do principal indicador do dia, o relatório de empregos da ADP, nos Estados Unidos, que apontou a criação de 98 mil empregos em junho. O número superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que era de geração de 93 mil postos de trabalho no mês passado.

O dólar à vista atingiu a máxima de R$ 5,1944 por volta das 9h20, enquanto o contrato futuro para liquidação em agosto bateu R$ 5,2325. O levantamento da ADP antecede o relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público e será divulgado na quinta (2).

O mercado de trabalho é considerado um dos principais termômetros do ritmo da economia de um país e o seu comportamento, portanto, é referência importante para a elaboração da política monetária do país.

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