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Mercado Financeiro Dólar amplia queda em meio à volatilidade do petróleo e de juro de Treasuries Sem uma novidade aparente sobre o conflito no Oriente Médio, o mercado conduz ajustes de posições, segundo analistas, enquanto aguarda o desfecho da segunda roda de negociações entre Israel e Líbano, em Washington

O dólar renovou a mínima na manhã desta quinta-feira, 23,, cotado a R$ 4,9475 (-0,53%) no mercado à vista, em meio à perda de força dos rendimentos dos Treasuries e volatilidade do petróleo, cujo barril do Brent segue acima de US$ 100. Os futuros de Nova York também reduziram perdas intradiária, mas o Ibovespa futuro avança levemente.

Sem uma novidade aparente sobre o conflito no Oriente Médio, o mercado conduz ajustes de posições, segundo analistas, enquanto aguarda o desfecho da segunda roda de negociações entre Israel e Líbano, em Washington, para possível extensão do acordo de cessar-fogo, e mantém foco em eventual retomada de negociações entre EUA e Irã em meio ao cessar-fogo.

Líbano e Israel realizam em Washington, nesta quinta-feira, a segunda rodada de negociações diretas para avaliar a prorrogação do cessar-fogo com o Hezbollah e avançar em futuras tratativas. O encontro reúne a embaixadora Nada Hamadeh Moawad e o embaixador Yechiel Leiter, após primeiras conversas inéditas em três décadas.

A disparada dos fertilizantes, com a ureia subindo cerca de 50% após a guerra no Irã, deve atingir sobretudo emergentes de baixa renda, pressionando inflação de alimentos, contas externas e gastos públicos, segundo a Capital Economics.

No Brasil, o Ministério da Fazenda criou o Comitê Interinstitucional da Taxonomia Sustentável Brasileira (CITSB) para coordenar e apoiar a implementação da Taxonomia Sustentável Brasileira (TSB), um sistema que classifica atividades e projetos alinhados a objetivos climáticos, ambientais e sociais, orientando políticas públicas e investimentos sustentáveis.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Moral Hazard para investigar suspeita de gestão temerária de cerca de R$ 13 milhões do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores municipais de Santo Antônio de Posse (SP), aplicados em Letras Financeiras do Banco Master. Foram cumpridos seis mandados de busca em Santo Antônio de Posse e Mogi Mirim, além de afastamento de servidores e bloqueio de bens.



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