MERCADO CAMBIAL Dólar ante real tem queda pontual após dado fraco de emprego da ADP reforçar corte do Fed No radar estão os índices PMIs, discursos dos presidentes do Fed de Nova York e Chicago, e a divulgação da balança comercial de agosto

O dólar perdeu força frente o real, após cair de forma pontual em reação ao relatório de empregos da ADP nos EUA bem mais fraco do que as previsões. A divisa americana já voltou a se alinhar à valorização externa registrada frente moedas desenvolvidas e emergentes.

O setor privado dos Estados Unidos criou 54 mil empregos em agosto, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada pela ADP nesta quinta-feira (4).

Analistas consultados pela FactSet estimavam a geração de 85 mil postos de trabalho no mês passado. O resultado do indicador reforça a chance de início do ciclo de corte de juros nos EUA na reunião do Fed deste mês e também as expectativas pelo relatório oficial do mercado de trabalho, o "payroll", que sai na sexta-feira, dia 5.

Também foram divulgados os pedidos de auxílio-desemprego americano, que subiram em 8 mil na semana até 30 de agosto, totalizando 237 mil, acima da expectativa de 231 mil. Já os pedidos continuados caíram em 4 mil, para 1,940 milhão, na semana encerrada em 23 de agosto.

Foi divulgado, ainda, o aumento do déficit comercial nos EUA a US$ 78,31 bilhões em julho, ante previsão -US$ 77,8 bilhões.

No radar estão ainda os índices PMIs (10h15 e 11h), além de discursos do presidente do Fed de Nova York, John Williams (vota), às 13h05, e do presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee (vota), às 20h. Aqui, é esperada a divulgação da balança comercial de agosto, às 15h.

Na Alemanha, o instituto Ifo revisou para baixo suas projeções de crescimento do PIB da Alemanha, citando demanda fraca e os efeitos negativos das tarifas dos EUA. Agora, o Ifo prevê que a economia alemã crescerá apenas 0,2% em 2025 (ante 0,3% na estimativa anterior) e 1,3% em 2026 (ante 1,5%).

Enviado especial dos EUA, Steve Witkoff se reuniu com líderes europeus em Paris nesta quinta-feira para discutir a questão de garantias de segurança para a Ucrânia.



