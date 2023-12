A- A+

Ibovespa Dólar aprofunda perdas e Bolsa sobe após S&P elevar rating do Brasil Classificação passou de BB- para BB, com avaliação de que as perspectivas de crescimento econômico do país estão melhores

O dólar acelerou suas perdas e o Ibovespa opera em alta após a agência de risco S&P elevar o rating soberano do Brasil de de ‘BB-’ para ‘BB’, com perspectiva estável.

Segundo a agência, perspectivas de crescimento do Brasil são melhores, mas ainda moderadamente fracas.

Por volta de 16h30, o dólar caía 0,87%, negociado a R$ 4,8618, após atingir a mínima de R$ 4,8522. O câmbio já apresentava movimento de baixa desde o início do dia, em linha com a desvalorização da moeda americana no exterior e com o tom mais cauteloso da ata do Comitê de Política Monetária (Copom).

Logo após a notícia, o movimento de queda ganhou força. No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,63%, aos 131.907 pontos.

A perspectiva estável reflete expectativa de progresso lento na resolução de desequilíbrios fiscais no Brasil. Na avaliação da agência, a situação fiscal e perspectivas de crescimento fracas restringem o rating do país.

A S&P destaca que a reforma tributária amplia o histórico do Brasil de implementação pragmática de políticas nos últimos sete anos.

Veja também

PREÇOS Petróleo segue em alta após perturbações no Mar Vermelho