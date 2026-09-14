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Mercado Financeiro Dólar avança ante real com petróleo em alta e cautela eleitoral do mercado Às 9h41, a moeda à vista tinha máxima a R$ 5,1704, com alta de 0,88%

O dólar à vista sobe e os juros futuros avançam, refletindo a cautela com o cenário externo, a alta de mais de 3% do petróleo e as incertezas domésticas, diante da crise no STF e de pesquisas eleitorais que ainda não mostram mudança efetiva na liderança do presidente Lula (PT) no segundo turno. Isso preocupa o mercado financeiro, que vê num eventual governo de direita chance maior de uma postura fiscal mais ortodoxa.

Pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (14), mostra que o presidente Lula (PT) reverteu a vantagem numérica de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, passando a liderar por 47% a 46%, embora permaneça em empate técnico. O petista também aparece numericamente à frente de Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) nos cenários de segundo turno.

Já pesquisa Datafolha, que saiu na sexta-feira (11), mostra que o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) seguem tecnicamente empatados nas simulações de segundo turno da disputa pela Presidência da República, com 46% para Lula e 44% do senador. No primeiro turno, Lula tem 39% e Flávio, 35%, também com empate técnico.

A crise no STF adiciona parcimônia. O ministro do STF Flávio Dino retirou o sigilo da investigação sobre o filme Dark Horse e apontou hipótese de desvio de recursos públicos, incluindo emendas parlamentares e verbas da Prefeitura de São Paulo, com possíveis vínculos com o PCC.

O deputado federal Mário Frias (PL-SP), roteirista do filme, é apontado como possível líder do esquema. Dino determinou que a PF recebesse o material apreendido e autorizou o Coaf a produzir relatórios sobre Karina da Gama e o Instituto Conhecer Brasil (ICB).

O ministro André Mendonça também retirou o sigilo da investigação sobre Flávio Bolsonaro (PL) e o financiamento do filme. Michael Brian Davis, sócio da GoUp Entertainment, afirmou que só entregará à PF documentos sobre os gastos de Dark Horse nos EUA mediante ordem da Justiça americana. A produtora também não funcionava no endereço informado à Justiça.

O deputado Cezinha de Madureira (PL-SP) é alvo de operação da Polícia Federal para investigar suspeitas de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ação, autorizada pelo ministro Flávio Dino, apura irregularidades envolvendo emendas parlamentares e cumpre quatro mandados de busca no DF e em São Paulo.

No boletim Focus, a inflação suavizada para os próximos 12 meses no Focus subiu pela sexta semana seguida, de 4,60% para 4,65%. Para 2026, a projeção do IPCA caiu pela terceira semana, de 5% para 4,90%, enquanto a estimativa para 2027 subiu de 4,29% para 4,30%. Para 2028 e 2029, as projeções permaneceram em 3,80% e 3,50%, respectivamente.

Em relação à IA, o BIS aponta perda de força do rali de IA, mas sem fuga generalizada do risco, com investidores direcionando recursos para small caps e mercados fora dos EUA. A Capital Economics vê a bolha de IA próxima do estouro, possivelmente em 2027, com queda de pelo menos 30% do pico ao vale no S&P 500. Tecnologia e comunicação seriam os setores mais afetados.

Nesse domingo, 13, o CEO da OpenAI, Sam Altman, e o empresário Elon Musk, dono da SpaceXAI, endossaram alertas do CEO da Anthropic, Dario Amodei, sobre os riscos associados ao avanço acelerado da IA e a necessidade de reforçar mecanismos de segurança antes que os sistemas atinjam capacidades mais difíceis de controlar.

Às 9h41, o dólar à vista tinha máxima a R$ 5,1704, com alta de 0,88%.

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