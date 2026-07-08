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Mercado Financeiro Dólar avança com cautela global, antes da ata do Fed Investidores também aguardam a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve às 15h

O dólar opera em leve alta no mercado à vista, acompanhando a cautela nos mercados internacionais e a valorização da moeda americana e dos rendimentos dos Treasuries, em meio à retomada das tensões sobre o conflito entre Estados Unidos e Irã. O movimento acontece na esteira do salto do petróleo, que desacelera a alta para cerca de 4%, após saltar mais de 6% mais cedo, reagindo a declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o memorando de entendimento de cessar-fogo com o Irã "acabou".

As declarações se somam aos ataques americanos contra alvos iranianos realizados ontem e à revogação da licença para venda de petróleo do país persa, na esteira de ofensivas contra embarcações no Estreito de Ormuz atribuídas por Washington ao Irã.

Os investidores também aguardam a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve às 15h.

Trump criticou também nesta manha aliados da Otan por resistirem à proposta de os EUA assumirem o controle da Groenlândia e por não apoiarem a ofensiva americana contra o Irã.

No Brasil, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas desacelerou para 0,31% na primeira quadrissemana de julho, após alta de 0,36% no encerramento de junho. O índice acumula agora avanço de 4,26% nos últimos 12 meses.

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