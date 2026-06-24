Dólar avança com força global da moeda e petróleo em queda
Cenário também é influenciado por falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta quarta-feira (24), sustentado pela valorização global da moeda, pela queda do petróleo pelo terceiro dia seguido e pelo recuo do Brent ao menor nível desde 28 de fevereiro, próximo de US$ 75, com a normalização gradual do fluxo no Estreito de Ormuz após o acordo provisório entre EUA e Irã.
O cenário também é influenciado por falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele afirmou que o Irã informou aos EUA que não está cobrando taxas de navios no Estreito de Ormuz e que, se a informação for falsa, as negociações serão interrompidas.
Trump também negou envio de recursos a Teerã e disse que eventuais fundos sob controle americano podem ser usados para compras de alimentos dos EUA, em meio às tratativas entre os dois países.
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No foco dos investidores, estão os dados de inflação PCE nos EUA e a sinalização mais dura do Fed, após a manutenção dos juros na semana passada. No Brasil, há também um compasso de espera pelo IPCA-15 e o Relatório de Política Monetária, ambos com divulgação amanhã.
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que espera aceleração da economia norte-americana sem pressão inflacionária relevante e defendeu a manutenção de um dólar forte mesmo com cortes de juros pelo Fed. Bessent destacou que a força do dólar depende mais do crescimento econômico do que do nível dos juros.
Às 9h48, o dólar à vista apresentava máxima a R$ 5,2202, com alta de 0,63%.