Dólar avança de olho em fiscal e à espera da ata do Fed
Às 10h30, o Banco Central realiza dois leilões de linha cambial (venda com compromisso de recompra) com R$ 1 bilhão em recursos não atrelados a vencimentos
O dólar abriu em alta nesta quarta-feira, 18, dando continuidade à escalada dos últimos dias e levando os ganhos acumulados em novembro a ultrapassarem os 6%. Os juros futuros acompanham a dinâmica do dólar.
Os ganhos da moeda americana estão alinhados com a tendência de apreciação no mercado internacional e sofrem pressão extra das preocupações com o fiscal doméstico. Nesta quarta-feira, o mercado aguarda a divulgação da ata da reunião do Federal Reserve, que deve dar mais subsídios para que investidores se posicionem para os próximos passos da autoridade monetária.
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Às 10h30, o Banco Central realiza dois leilões de linha cambial (venda com compromisso de recompra) com R$ 1 bilhão em recursos não atrelados a vencimentos.