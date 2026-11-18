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Mercado Financeiro Dólar avança de olho em fiscal e à espera da ata do Fed Às 10h30, o Banco Central realiza dois leilões de linha cambial (venda com compromisso de recompra) com R$ 1 bilhão em recursos não atrelados a vencimentos

O dólar abriu em alta nesta quarta-feira, 18, dando continuidade à escalada dos últimos dias e levando os ganhos acumulados em novembro a ultrapassarem os 6%. Os juros futuros acompanham a dinâmica do dólar.

Os ganhos da moeda americana estão alinhados com a tendência de apreciação no mercado internacional e sofrem pressão extra das preocupações com o fiscal doméstico. Nesta quarta-feira, o mercado aguarda a divulgação da ata da reunião do Federal Reserve, que deve dar mais subsídios para que investidores se posicionem para os próximos passos da autoridade monetária.

Às 10h30, o Banco Central realiza dois leilões de linha cambial (venda com compromisso de recompra) com R$ 1 bilhão em recursos não atrelados a vencimentos.

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