Bolsa de Valores Dólar: Bolsa volta a bater recorde e ultrapassa os 148 mil pontos Dólar fechou praticamente estável, com pequena queda

Apesar de pressões do exterior, a bolsa de valores voltou a bater recorde e fechou acima dos 148 mil pontos pela primeira vez. O dólar reduziu a queda perto do fim das negociações, mas fechou em baixa pela terceira sessão seguida.

O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 148.633 pontos, com alta de 0,82%. O indicador chegou a ficar acima dos 149 mil pontos durante a tarde, mas desacelerou após o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, Banco Central estadunidense), Jerome Powell.

O mercado de câmbio teve um dia menos favorável. O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (29) vendido a R$ 5,358, com recuo de apenas 0,03%. A cotação chegou a cair para R$ 5,33 por volta das 12h15, mas a moeda anulou o recuo perto do fim das negociações, também influenciada pelas falas de Powell.

A moeda estadunidense está no menor valor desde 8 de outubro. A divisa sobe 0,69% em outubro, mas acumula queda de 13,28% em 2025.

Embora o Fed, como esperado pelo mercado financeiro, tenha reduzido os juros básicos nos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual, o presidente do órgão afirmou, em entrevista após a reunião desta quarta-feira, que um novo corte de juros em dezembro ainda está em aberto e que a política monetária é imprevisível.

Apesar das indefinições do Fed, a expectativa em torno da reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, ajudou os países emergentes. A redução das tensões comerciais entre as duas principais economias do planeta favorece exportadores de commodities (bens primários com cotação internacional), como o Brasil.

