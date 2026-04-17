Dólar cai a R$ 4,95 após anúncio do Irã de reabertura do Estreito de Ormuz
Analista Rafael Passos, sócio da Ajax Asset, afirma que o real se apoia no carry trade favorável e por dados de atividade locais resilientes
O dólar ampliou a queda na manhã desta sexta-feira, 17, e renovou a mínima intradiária no mercado à vista. Pouco depois das 10 horas, a moeda norte-americana era cotada a R$ 4,9543, em queda de 0,77%.
O ajuste acompanha a aceleração das perdas do petróleo e do dólar no exterior em reação ao anúncio do Irã de que a passagem de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz está aberta, após o cessar-fogo com o Líbano.
• É urgente limitar custo para economia global de conflito no Oriente Médio, diz comunicado do G7
• Economia brasileira cresce 0,6% em fevereiro, aponta índice do BC
• Kast anuncia plano de reformas para relançar a economia do país
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, anunciou no X nesta sexta-feira que a passagem de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz foi "completamente aberta".
O analista Rafael Passos, sócio da Ajax Asset, afirma que o real se apoia no carry trade favorável e por dados de atividade locais resilientes, além da postura de cautela sinalizada pelo BC.