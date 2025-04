A- A+

MERCADO FINANCEIRO Dólar cai a R$ 5,6799 com possíveis conversas entre EUA e China O Ministério de Comércio sinalizou que deseja discutir a disputa tarifária, mas que não o fará sob constantes ameaças do governo Trump

O dólar volta a cair ante o real e os juros futuros acompanham em manhã de apetite por ativos de risco nos mercados globais. Os retornos dos Treasuries e a moeda americana frente a outras emergentes se desvalorizam, enquanto o minério de ferro avançou em meio a sinais de possível abertura de negociações de tarifas comerciais entre EUA e China.

O Ministério de Comércio da China informou hoje que Pequim deseja discutir a disputa tarifária com os EUA, mas não sob pressão. Trata-se de uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou ontem à noite que as tarifas de 145% impostas à China "não serão tão altas" quanto anunciado anteriormente.



O alívio reflete ainda a fala de Trump de que não tem intenção de demitir o presidente do Fed, Jerome Powell, após a forte defesa da independência do BC americano pelo mercado ontem.

O preço do petróleo passou a cair após o ministro de Energia do Cazaquistão, Erlan Akkenzhenov, declarar que o país priorizará seus interesses nacionais em relação às diretrizes da Opep+. Ele afirmou que o Cazaquistão não pretende reduzir sua produção e exportação de petróleo, contrariando as demandas da Arábia Saudita e outros membros do cartel.

Na China, o Ministério de Comércio sinalizou que Pequim deseja discutir a disputa tarifária com os EUA, mas que não o fará sob constantes ameaças do governo Trump.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu que o Brasil deve adotar o diálogo com Estados Unidos e China na disputa tarifária, reforçando relações com ambos. Ele destacou o compromisso do país com o multilateralismo e o livre-comércio.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado do cargo por decisão da Justiça após a Polícia Federal identificar um esquema fraudulento de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, totalizando R$ 6,3 bilhões, no período entre 2019 e 2024.

Às 9h27, o dólar à vista tinha mínima a R$ 5,6799, com queda de 0,85%.



