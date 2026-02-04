A- A+

MERCADO CAMBIAL Dólar cai com fluxo para emergentes e alta do petróleo Mercado acompanha medidas de gastos aprovadas pelo Congresso e possível nomeação de economistas para diretoria do BC

O dólar cai no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 4,, acompanhando a fraqueza da moeda americana frente às principais divisas emergentes ligadas a commodities e com possível entrada de fluxo de exportadores diante da valorização do petróleo.

Já os juros futuros sobem, influenciados pelos rendimentos dos Treasuries e a repercussão das medidas de aumento de gastos aprovadas pelo Congresso. No radar, está também a informação de que o presidente Lula está inclinado a nomear os economistas Guilherme Mello e Tiago Cavalcanti para cargos de diretores do Banco Central, segundo a Reuters.

O Congresso aprovou nesta terça-feira (3) o programa Gás do Povo e um pacote de propostas que amplia remuneração e bônus de servidores do Legislativo e cria cargos no Executivo, com impacto orçamentário estimado de R$ 5,3 bilhões em 2026. Já as gratificações para servidores do Legislativo, que permitem salários acima do teto constitucional, de até cerca de R$ 77 mil, têm custo estimado de cerca de R$ 800 milhões.

Pesquisa Meio/Ideia mostra que o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está tecnicamente empatado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno: 45,8% a 41,1%, dentro da margem de erro de 2,5 p.p. O presidente Lula é desaprovado por 51,4% e aprovado por 46,6%.

O presidente do Santander Brasil, Mario Leão, afirmou que a qualidade de crédito segue pressionada pelo cenário macro e juros elevados. O banco mantém postura prudente, com crescimento seletivo, gestão ativa de riscos e controle de custos. O lucro de R$ 4,1 bilhões no 4º trimestre foi o maior em quatro anos, com evolução do ROAE.

A avaliação do Ministério da Fazenda melhorou em janeiro de 2026 e atingiu o melhor nível em mais de um ano, com nota média subindo de 4,4 para 5,4, segundo o Termômetro Broadcast. Já a avaliação do Banco Central recuou de 7,4 para 7,1.

No exterior, o petróleo avança com prêmio de risco geopolítico envolvendo negociações dos EUA e Irã e entre EUA, Rússia e Ucrânia, enquanto o minério de ferro caiu em Dalian, a despeito dos dados de PMI de serviços da China acima da previsão.

O diretor do Fed Stephen Miran renunciou ao cargo de principal assessor econômico da Casa Branca, encerrando a função dupla mantida desde setembro. Ele pode permanecer no conselho do Fed até a confirmação de um sucessor.

Na zona do euro, o índice de preços ao consumidor desacelerou para 1,7% em janeiro na comparação anual, abaixo do previsto (1,8%) e da meta de 2% do BCE, segundo a Eurostat. No mês, o CPI caiu 0,5%. O núcleo do índice recuou de 2,3% para 2,2%. A Eurostat também anunciou mudanças metodológicas no índice harmonizado de preços ao consumidor (IHPC) a partir de fevereiro de 2026.

Na agenda do dia, as atenções ficam no relatório de empregos ADP dos EUA, às 10h15; os PMIs de serviços da S&P às 11h45 e do ISM às 12h. No Brasil, os PMIs composto e de serviços estão previstos às 10h, além do IC-BR de janeiro e o fluxo cambial semanal às 14h30.





